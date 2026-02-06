Obavijesti

SNAŽNA PORUKA

Severina objavila fotke sebe u crvenim izdanjima. Znate zašto?

Severina objavila fotke sebe u crvenim izdanjima. Znate zašto?
Karlovac: Severina održala koncert povodom Dana žena | Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL - (ilustrativna fotografija)

Njezina objava je brzo prikupila tisuće 'lajkova', a u njoj je zahvalila svojoj školskoj prijateljici koja je posvećena hvalevrijednoj akciji. Poziv je uputila i svojim obožavateljima, kao i kolegicama s estrade...

Jedna od najvećih regionalnih zvijezda, Severina, ponovno je iskoristila svoju golemu popularnost na društvenim mrežama za plemeniti cilj. Svojom posljednjom objavom na Instagramu, gdje je prati više od dva milijuna ljudi, pjevačica je poslala snažnu poruku podrške globalnoj inicijativi posvećenoj zdravlju žena, podsjetivši sve zašto je i dalje jedna od najutjecajnijih osoba na Balkanu.

U objavi koja je brzo prikupila tisuća lajkova, Severina je podijelila seriju fotografija na kojima pozira u različitim crvenim haljinama, od elegantnih večernjih toaleta do scenskih kostima koji oduzimaju dah. No, ovoga puta moda je bila u službi važne poruke. Pjevačica je pozvala svoje pratitelje da se pridruže kampanji "Dan crvenih haljina", čiji je cilj podizanje svijesti o moždanom udaru kod žena, često nedovoljno prepoznatom zdravstvenom problemu.

ŠETNJA RIVOM FOTO Severina modom protiv vjetra: Ovu suknju je izabrala
FOTO Severina modom protiv vjetra: Ovu suknju je izabrala

U emotivnom opisu, objasnila je simboliku koja stoji iza akcije.

"Danas na svojim Instagramima, Facebook-cima, (...), pronađite fotografiju u crvenoj haljini i objavite je... Dan crvenih haljina globalna je inicijativa posvećena podizanju svijesti o moždanom udaru kod žena. Zaštitni znak kampanje je crvena haljina – haljina kao univerzalni simbol žene, a crvena boja kao simbol zdravlja, života i energije, ali i upozorenja", napisala je Severina, dodavši kako joj je crvena omiljena boja.

Otkrila je i osobnu motivaciju za sudjelovanje, zahvalivši svojoj školskoj prijateljici, doktorici Marini Roje, koja je s timom volontera posvećena ovoj hvalevrijednoj akciji tijekom cijele godine. Svoj poziv "Nosi crveno" uputila je ne samo svojim obožavateljima, već i brojnim kolegicama s estrade koje je označila u objavi, među kojima su Maja Šuput, Ida Prester, Mia Dimšić i Nina Badrić.

PODIZANJE SVIJESTI O ZDRAVLJU ŽENA FOTO Zastupnice u Saboru obilježile Dan crvenih haljina
FOTO Zastupnice u Saboru obilježile Dan crvenih haljina

Očekivano, reakcije na objavu bile su trenutačne i iznimno pozitivne. Komentari su se nizali iz minute u minutu, a obožavatelji su pjevačicu obasuli komplimentima i riječima podrške.

