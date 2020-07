Severina ponovno krši sudsku odluku?: ‘Ma malo se zezam...’

Naša Hrvatska je stvarno predivna, uživali smo na Plitvicama. Bilo je jako zanimljivo, djeci pogotovo. Spavali smo u kućici na drvetu i sad dolazimo u Split, ispričala je pjevačica

<p><strong>Severina Kojić </strong>(48) više se ne predstavlja samo kao žena, majka i kraljica, prerasla je, kaže, u Superwoman (superženu), koja ide spašavati svijet. Naime, tako se splitska pjevačica nazvala u intervjuu koji je dala za Radio Dalmaciju uoči ovotjednog, prvog zakazanog nastupa u Splitu nakon popuštanja mjera uvedenih zbog korone.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Severinu nisu htjeli pustiti na suđenje jer nije ponijela osobnu iskaznicu</strong></p><p>Severina im je u razgovoru otkrila kako i gdje provodi odmor. Sa sinom i društvom, hvali se, putovala je po otocima, bili su i na Kornatima, uživali i kupali se.</p><p>- Sin je proplivao s tri godine, sad već roni. On je mali Spider-Man, ja sam mama Spider-Man. Malo šetamo po otocima, malo se zezam s ježevima, a ja sam Superwoman. Kad sam išla na koncert dok je on bio mali, onda bih se obukla u neki oklop, a on bi pitao zašto to nosim. Onda sam ja rekla da sam ja Superwoman, kao ovi iz crtanog, idem spašavati svijet - rekla je Seve.</p><p>Preporučila je i posjet NP-u Plitvička jezera.</p><p>- Na Plitvicama sam bila samo na ekskurziji s osnovnom školom i još jednom kad smo snimali spot. Tamo postoji jahanje, možete hraniti jelene u predivnom resortu, bili smo i u špilji. Naša Hrvatska je stvarno predivna, uživali smo na Plitvicama. Bilo je jako zanimljivo, djeci pogotovo. Spavali smo u kućici na drvetu i sad dolazimo u Split - dodala je Severina.</p><p>Nije spomenula da je dječak, kako doznajemo, prema važećoj privremenoj sudskoj mjeri i dogovoru roditelja od 24. lipnja do 1. srpnja trebao provesti dio školskih praznika s ocem, srpskim biznismenom Milanom Popovićem.</p><p>Severina je, doznajemo, suradnicima objašnjavala kako nije predala dijete prema dogovoru jer se boji zaraze korona virusom.</p><p>Popović je protiv nje podnio kaznenu prijavu splitskoj policiji. Podsjetimo, Popović i gospođa Kojić se još spore na sudu kod kojeg će roditelja dijete živjeti. Sud je lani u studenom donio nepravomoćnu presudu prema kojoj će dječak živjeti s ocem, dok će ga majka viđati u dogovorenim terminima.</p>