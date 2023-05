Severina poželjela sreću Letu 3, prisjetila se svog nastupa na Eurosongu: 'Eto ih u ŠČiklama'

Letu 3 i 'Mami ŠČ' sreću na velikom finalu Eurosonga poželjela je i Severina (51).

POGLEDAJTE VIDEO:

- LETjeli smo prije 17 godina... I eto danas i njih u ŠČiklama... tu je taj mali faktor njihovog uspjeha (i traktor, također) - napisala je Seve uz isječak spota pjesme 'Moja štikla' u kojem su glumili letovci.

Foto: DallasRecordsTV/YouTube/Screenshot

Pjevačica Severina i Let 3 su 2006. predstavljali Hrvatsku na izboru za pjesmu Eurosonga. Zauzeli su 12. mjesto. Letovci su u spotu plesali i 'lebdjeli' u narodnim nošnjama, a do danas su usavršili ples, što dokazuju prolaskom u finale Eurosonga.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Prisjetimo se, pjevač Let 3 Zoran Prodanović Prlja bio je prehlađen posljednjih nekoliko dana, no do današnje se generalne probe sve uspjelo riješiti.

Otkrio je da mu je savjet za grlobolju dala Josipa Lisac.

