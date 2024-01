Severina pozirala u pripijenoj haljini: 'Crna pantera u džungli'

Dok su temperature diljem Hrvatske debelo u minusu, Severina (51) je siječanj iskoristila za bijeg u toplije krajeve.

Sa bivšom manekenkom Ivom Radić i PR-ovcem Davorom Grginom uživa u Tajlandu, a svoje je pratitelje počastila vrućom fotografijom iz džungle.

- Crna pantera u džungli - napisala je Severina uz fotografiju na kojoj pozira u pripijenoj crnoj haljini.

Bosonoga Seve pokazala je kako izgleda luksuzna slamnata vikendica u kojoj su se odmarali, a Davor je na storyjima pokazao kako provode dane. Uživali su u ukusnoj hrani, suncu i moru.

Severina je jučer oduševila pratitelje fotografijama sa James Bond otoka, na kojemu je sniman nastavak 'The Man With the Golden Gun'.

- Vučković, Severina Vučković. Na “James Bond otoku”, mjestu gdje se 1974. snimao film ‘The Man with the Golden Gun’ - napisala je uz fotografiju.