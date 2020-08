Severina: 'Pozivam ljude da se prema pozitivnima na koronu ne odnose kao da su gubavci'

Nitko od nas ne zna hoće li ga snaći virus i nitko ne može znati je li imun na njega. Čuvajmo jedni druge i ne osuđujmo. Ali je bitno da oni koji znaju da su zaraženi budu odgovorni i ne ugrožavaju druge, poručila je

<p>Splitska pjevačica <strong>Severina Kojić</strong> (48) nedavno je na društvenim mrežama otkrila kako je pozitivna na korona virus, a sada je progovorila o svom stanju.</p><p>- Dobro sam, svi moji su dobro i zdravo, i obitelj i prijatelji s kojima sam se viđala tijekom ljeta - rekla je za<a href="https://slobodnadalmacija.hr/mozaik/showbiz/severina-za-slobodnu-ne-gledajte-na-covid-pozitivne-kao-na-gubavce-nekoga-tko-se-zabavljao-na-svadbi-ili-sinjskoj-alci-ne-treba-stigmatizirati-1039029"> Slobodnu Dalmaciju</a>. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Kaže kako je vidjela da su turistički radnici brižni, odgovorni i pridržavaju se mjera kako bi nekako pregrmili ovu sezonu.</p><p>- A vidim i kako me neki uporno guraju na partije na kojima nisam bila, ali i oni koji su bili imaju pravo na opuštanje i nikog tko se negdje zabavljao, bilo na svadbi, rođendanu, Sinjskoj alci ili obiteljskom okupljanju ne treba stigmatizirati - poručila je.</p><p>Glazbenica smatra kako nitko tko je zaražen nije kriv te da se to može dogoditi svakome od nas.</p><p>- Nitko od nas ne zna hoće li ga snaći virus i nitko ne može znati je li imun na njega. Čuvajmo jedni druge i ne osuđujmo. Ali je bitno da oni koji znaju da su zaraženi budu odgovorni i ne ugrožavaju druge - smatra Seve.</p><p>Pozvala je sve ljude da paze kako se odnose prema oboljelima od korone. </p><p>- Pozivam sve ljude da se prema pozitivnima na koronu ne odnose kao prema gubavcima, posebno u manjim mjestima, o čemu mi ljudi pišu, nego da im pomognu kako mogu. I telefonski razgovor s nekim i poruka na mobitelu su ponekad dovoljni da mislite na nekoga. Znam da ne smijete do njih, ali odnesite im voće pred vrata ili još bolje toplu juhu od poma. Pustite se prebrojavanja i ogovaranja. Solidarnost je ono što nas može i spasiti i zaštititi - zaključila je Splićanka.</p>