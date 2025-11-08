Severina pred punom Arenom podržala Dijanu Hrku: 'Štrajka glađu jer traži istinu i pravdu'

Popularna pjevačica Severina je u petak održala prvi od dva koncerta u Areni Zagreb. Publika je uživala u njezinim pjesmama skoro tri sata. Severina se prije pjesme 'Tako je, sine moj', obratila publici i poslala podršku Dijani Hrki.

- 400 kilometara istočno od mene nalazi se jedna majka koja već pet dana štrajka glađu. Ona se zove Dijana Hrka, a njen sin Stefan je poginuo ispod nadstrešnice u Novom Sadu. Ta majka štrajka glađu jer godinu dana traži istinu i pravdu. Molim vas da je jednim velikim pljeskom pozdravite. Dijana! - rekla je Severina, koja od početka podržava studentske prosvjede u Srbiji, prenosi Nova.rs.

Foto: Matea Smolčić Senčar i Dario Horvat

Prvi od dva rasprodana koncerta Severine u Areni Zagreb potvrdio je ono što njezina karijera već dugo pokazuje – odavno je prerasla okvire pop-zvijezde i postala istinski kulturni fenomen, umjetnica s jasnim identitetom i snažnom scenskom prisutnošću, koja kontrolira svaku dimenziju svog nastupa.

Severinina 60-člana ekipa, koja se nakon rasprodanog splitskog koncerta na Gripama preselila u Zagreb, zajedno s njom oblikovala je nastup koji je kombinirao vokalnu izvrsnost, scenski izraz i emotivni izričaj. Više od trideset hitova izvedeno je s preciznošću i energijom, od dinamičnih plesnih brojeva do intimnih balada, pri čemu je Severina uspjela publiku voditi kroz različite emocionalne faze. Videopozadine s rijetkim, privatnim snimkama dale su dodatnu dubinu nastupu, pokazujući osjećaj za svaki detalj.

Foto: Matea Smolčić Senčar i Dario Horvat

Koncerti pod nazivom 'Ja samo pjevam', intimniji su, emotivniji, ali i dalje glazbeno raskošni. Kako je i sama najavljivala, ovi koncerti donose pomalo drugačiji pristup: ogoljen, emotivan, posvećen glasu i interpretaciji. Ova promjena potvrđuje Severininu sposobnost da svaki nastup oblikuje prema vlastitoj viziji, zadržavajući vezu s publikom, koja očekuje više od same izvedbe – očekuje iskustvo koje kombinira profesionalnu perfekciju, osobnu intimnost i umjetničku karizmu, sve ono što im Severina (od)uvijek pruža.