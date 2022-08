Severina se zbog jednog videa hvata za glavu, a Maja Šuput je dvaput zaredom imala gafove

I zvijezde su samo ljudi. Popularne pjevačice, Severina (50), Maja Šuput (42), Danijela Martinović (51) i Lepa Brena (61) otkrile su svoje najveće blamove u karijeri.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Sjećam se kad sam bila u rodilištu i baš sam onako bila pred porod. Super je splitsko rodilište, ima svaki krevet svoju televiziju. Onda sam gledala spotove, vidila sam sebe, pjevam 'Gas, gas'. Mislim da je to na granici sa ludilom. Onda sam se gledala i mislila 'Bože, šta je tebi bilo? Šta je tebi bilo?' Ja tamo klečim na betonu, ovdje sam potpuno nepomična, u trudnom stanju. Ja mislim da svi mi koji radimo puno, puno i griješimo, ali napravimo i dobrih stvari - ispričala je Severina za InMagazin.

I Maja Šuput se nekoliko puta 'poskliznula' u karijeri.

- Tek sam počela pjevati i išla sam humanitarno pjevati invalidima. Ljudi su bili u invalidskim kolicima i ja sam u žaru nastupa rekla 'Ajmo svi na noge!' Drugi moj gaf je bio da mi je došla jedna gluhonijema djevojčica sa svećenikom. Prvo me strah uopće pričat pred svećenikom... 'Bože, samo da nešto ne kažem krivo!' i onda uvijek kažeš nešto krivo... I kad sam se ja spustila s bine, onda me je svećenik pitao imam li autogram kartu ili nešto da joj dam za uspomenu, ja rekoh 'Imam, evo sad ću ja otić u kombi po karte i donjet ću ti i CD da imaš.' A dijete gluhonijemo, znači, ljudi! - prisjetila se Maja.

Nema tog glazbenika koji nije barem jednom pao pred publikom.

- Do toga da mi je puka tak i da sam pala s bine ravno na ljude. Mislim svašta sam ja, jooooj... Moram se sitit pa ću sve to zapisat, ali znate što je najbolje od svega, uopće mi nije neugodno. Možda je to zabrinjavajuće, da! - otkrila je Danijela Martinović.

Lepa Brena je pak na pozornici samu sebe nokautirala svojom nogom.

- Bina je bila malo klizava, moji đonovi su bili malo nakvašeni vodom, ja sam tu nogu nekako zamahnula, kad sam se zveknula po glavi, to je bio trenutni nokaut u glavu - objasnila je Lepa Brena.

Najčitaniji članci