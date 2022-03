Severina u BiH morala skinuti trenirku 'spornih' boja zbog političara, pljušte komentari

Ovo je prekrasan Trg mladih u Brčkom, gdje sam prvi put pjevala u ponedjeljak navečer. To je bila velika ljubav na prvi pogled. Prepun Trg mladih, vaše ruke i pjevanje zauvijek će mi ostati u srcu. Bilo je hladno, ali to nas nije spriječilo da to bude baš dobra noć, napisala je pjevačica Severina Vučković (49) u objavi na Instagramu osvrćući se na nastup povodom 22. godišnjice uspostave distrikta Brčko u susjednoj Bosni i Hercegovini.

POGLEDAJTE VIDEO

Naime, kako se može vidjeti i na fotografiji koju je objavila na službenom Instagram profilu, Severina je na nastupu nosila jednobojnu trenirku, a zbog toga je u komentarima dobila mnoštvo kritika pratitelja.

- Pa mogla si se bar obući ko žena; Mogli ste ispoštovati ljude i obući se prikladno. Kultura... - nizali su se negativni komentari.

O cijeloj situaciji ubrzo se na Facebook profilu oglasila i sama pjevačica.

- Konačno jednom mogu potvrditi da su neke glasine o meni točne. Tako mi Alije Sirotanovića, priznajem da sam u Brčkom nastupala u trenirci neutralnih boja (i po nekima uvrijedila publiku), a razlog tome je upravo to da ne uvrijedim odjećom dio publike. Po mišljenju lokalnih političara distrikta. Dakle, cijelom bendu dala sam baš za nastup u Brčkome sašiti trenirke u bojama BiH i ukrajinske zastave. Politička vrhuška distrikta toliko se prepala da je pritom zaboravila da je i zastava njihove države istih boja kao i napadnute Ukrajine - napisala je u objavi na Facebooku.

- Pa je bilo BIH - ne BIH. I završilo je ne bih! I jedino što sam imala za presvući bila je putna trenirka. Da je sve što vam kažem točno, potvrđuje priložena fotografija iz šatora. U svakom slučaju, isprika publici… Slava Ukraini! Živjela nam i Bosna i Hercegovina i svi ljudi dobre volje u njoj - zaključila je.

Ispod nove objave na Facebooku Severina je u samo sat vremena skupila više od 8 tisuća lajkova i 200 komentara.

- Bravo Seve, udarila si ih kako spada. Živjela kraljice; E moja Seve, u BiH ti ništa nije jednostavno. Tebi svaka čast; Samo ti možeš doći na tu ideju i imati hrabrosti provesti to u djelo. Ali glupom čovjeku ne možeš objasniti da je glup - pisali su joj obožavatelji.