Severina za 24sata o inicijativi za besplatan pobačaj ženama u EU: 'Mijenjamo svijet nabolje'

Uvijek glasam za žene!!! Ovo je potvrda da se konačno, nakon toliko stoljeća borbe, prabaka, baka, majki i nad, u Europskoj kući zena poštuje više, a tako i treba biti. Naravno da sam oduševljena rezultatom glasanja u Europskom parlamentu. Ovo pokazuje da ipak većinski zemlje članice Europske unije razumiju i žele to pokazati na djelu, da žena ima pravo na izbor, odnosno dostupan i besplatan prekid trudnoće bez obzira u kojoj zemlji EU živjele. To pokazuje i da se isplatio svaki potpis svake osobe u Hrvatskoj i da samo zajedno osviještene građanke i građani mogu mijenjati svijet! Na bolje, naravno!

Izjavila je to Severina za 24sata, komentirajući podršku Europskog parlamenta europskoj građanskoj inicijativi My Voice, My Choice.

Zastupnici Europskog parlamenta u srijedu su podržali europsku građansku inicijativu čiji je cilj poboljšati pristup skrbi o pobačaju za žene u Europi putem dobrovoljnog mehanizma financijske solidarnosti. U usvojenom tekstu Parlament navodi da mnoge žene u Europi još uvijek nemaju potpun pristup sigurnom i zakonitom pobačaju te izražava zabrinutost zbog pravnih i praktičnih prepreka koje i dalje postoje u nekoliko država članica Europske unije.

Zagreb: Severina na Općinskom kaznenom sudu | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Zastupnici pozivaju te zemlje da reformiraju svoje zakone i politike o pobačaju u skladu s međunarodnim standardima ljudskih prava. Tekst je usvojen s 358 glasova za, 202 protiv i 79 suzdržanih. U skladu s prijedlogom inicijative My Voice, My Choice, Europski parlament pozvao je Europsku komisiju da uspostavi financijski mehanizam za sudjelovanje otvoren svim državama članicama EU-a na dobrovoljnoj osnovi, uz potporu financijskih sredstava EU-a.

Tim bi se mehanizmom državama članicama omogućilo da, u skladu sa svojim domaćim zakonima, pružaju uslugu sigurnog prekida trudnoće osobama koje nemaju pristup sigurnom i zakonitom pobačaju u vlastitoj zemlji.

Zastupnici u Europskom parlamentu naglasili su i ulogu Europske unije u podupiranju napora za poboljšanje spolnog i reproduktivnog zdravlja i prava. Pozvali su na snažnije europsko djelovanje kako bi se zaštitila tjelesna autonomija te osigurao univerzalan pristup spolnom i reproduktivnom zdravlju i pravima, uključujući informacije o planiranju obitelji, cjenovno pristupačnu kontracepciju, siguran i zakonit pobačaj te zdravstvenu skrb za majke.

Zagreb: Severina na Općinskom kaznenom sudu | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Duboko su zabrinuti i zbog sve većeg nazadovanja u pogledu prava žena i rodne ravnopravnosti u Europi i ostatku svijeta, uključujući ukidanje spolnog i reproduktivnog zdravlja i prava te napade na aktiviste za prava žena. Zastupnici u Europskom parlamentu oštro osuđuju antirodne pokrete kojima se nastoje potkopati jednakost i ljudska prava.

- Ovo glasanje velika je pobjeda za svaku ženu u Europi. EU je konačno pokazao da je zdravstvena skrb u području spolnog i reproduktivnog zdravlja temeljno ljudsko pravo. Građani EU-a izrazili su svoje mišljenje i pokazali da im je stalo do života, zdravlja i prava žena. Europski parlament dao je rezultate. Ova inicijativa pokazuje što je moguće kad građani i institucije udruže snage. To je smisao demokracije - rekla je nakon glasanja izvjestiteljica Abir Al-Sahlani, a prenosi Europski parlament.