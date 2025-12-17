Obavijesti

Nakon glasanja u Bruxellesu

Severina za 24sata o inicijativi za besplatan pobačaj ženama u EU: 'Mijenjamo svijet nabolje'

Piše Dora Pek,
Severina za 24sata o inicijativi za besplatan pobačaj ženama u EU: 'Mijenjamo svijet nabolje'
Zagreb: Severina na Općinskom kaznenom sudu | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Pjevačica se oglasila nakon što je Europski parlament podržao europsku građansku inicijativu 'My Voice, My Choice'

Uvijek glasam za žene!!! Ovo je potvrda da se konačno, nakon toliko stoljeća borbe, prabaka, baka, majki i nad, u Europskoj kući zena poštuje više, a tako i treba biti. Naravno da sam oduševljena rezultatom glasanja u Europskom parlamentu. Ovo pokazuje da ipak većinski zemlje članice Europske unije razumiju i žele to pokazati na djelu, da žena ima pravo na izbor, odnosno dostupan i besplatan prekid trudnoće bez obzira u kojoj zemlji EU živjele. To pokazuje i da se isplatio svaki potpis svake osobe u Hrvatskoj i da samo zajedno osviještene građanke i građani mogu mijenjati svijet! Na bolje, naravno! 

Izjavila je to Severina za 24sata, komentirajući podršku Europskog parlamenta europskoj građanskoj inicijativi My Voice, My Choice.

Zastupnici Europskog parlamenta u srijedu su podržali europsku građansku inicijativu čiji je cilj poboljšati pristup skrbi o pobačaju za žene u Europi putem dobrovoljnog mehanizma financijske solidarnosti. U usvojenom tekstu Parlament navodi da mnoge žene u Europi još uvijek nemaju potpun pristup sigurnom i zakonitom pobačaju te izražava zabrinutost zbog pravnih i praktičnih prepreka koje i dalje postoje u nekoliko država članica Europske unije.

Zastupnici pozivaju te zemlje da reformiraju svoje zakone i politike o pobačaju u skladu s međunarodnim standardima ljudskih prava. Tekst je usvojen s 358 glasova za, 202 protiv i 79 suzdržanih. U skladu s prijedlogom inicijative My Voice, My Choice, Europski parlament pozvao je Europsku komisiju da uspostavi financijski mehanizam za sudjelovanje otvoren svim državama članicama EU-a na dobrovoljnoj osnovi, uz potporu financijskih sredstava EU-a.

Tim bi se mehanizmom državama članicama omogućilo da, u skladu sa svojim domaćim zakonima, pružaju uslugu sigurnog prekida trudnoće osobama koje nemaju pristup sigurnom i zakonitom pobačaju u vlastitoj zemlji.

Zastupnici u Europskom parlamentu naglasili su i ulogu Europske unije u podupiranju napora za poboljšanje spolnog i reproduktivnog zdravlja i prava. Pozvali su na snažnije europsko djelovanje kako bi se zaštitila tjelesna autonomija te osigurao univerzalan pristup spolnom i reproduktivnom zdravlju i pravima, uključujući informacije o planiranju obitelji, cjenovno pristupačnu kontracepciju, siguran i zakonit pobačaj te zdravstvenu skrb za majke.

Duboko su zabrinuti i zbog sve većeg nazadovanja u pogledu prava žena i rodne ravnopravnosti u Europi i ostatku svijeta, uključujući ukidanje spolnog i reproduktivnog zdravlja i prava te napade na aktiviste za prava žena. Zastupnici u Europskom parlamentu oštro osuđuju antirodne pokrete kojima se nastoje potkopati jednakost i ljudska prava.

- Ovo glasanje velika je pobjeda za svaku ženu u Europi. EU je konačno pokazao da je zdravstvena skrb u području spolnog i reproduktivnog zdravlja temeljno ljudsko pravo. Građani EU-a izrazili su svoje mišljenje i pokazali da im je stalo do života, zdravlja i prava žena. Europski parlament dao je rezultate. Ova inicijativa pokazuje što je moguće kad građani i institucije udruže snage. To je smisao demokracije - rekla je nakon glasanja izvjestiteljica Abir Al-Sahlani, a prenosi Europski parlament.

