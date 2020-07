'Severina želi sudski razvod od Igora, a on je moli da razmisli'

Sugovornici srpskog Kurira tvrde kako do krize u braku nije doveo samo jedan problem. Najčešće se spominje svađa u koju su umiješani Igorovi roditelji, a koja se dogodila dok je Severina boravila u Beogradu

<p>Pjevačica <strong>Severina Kojić</strong> (48) odlučila je kako će se sudski razvesti od svog supruga <strong>Igora Kojića</strong> (32), piše srpski <a href="https://www.kurir.rs/stars/3500997/pevacica-vise-ne-nosi-burmu-igor-moli-seve-ne-razvodi-se-od-mene-izgleda-da-im-je-stvarno-dosao-kraj" target="_blank">Kurir</a>. Navode kako je već kontaktirala svog odvjetnika i rekla mu da službeno želi okončati njihov brak. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Severina se zabavlja u Splitu</strong></p><p>Prema pisanju srpskih medija, Severina i Igor ne uspijevaju izgladiti narušene odnose, iako povremeno komuniciraju preko telefona. Njihovi se razgovori svode na to da Igor uvjerava Severinu da ostanu zajedno te da još jednom razmisli o brakorazvodnoj parnici. Kurir piše kako je Severina neumoljiva, a Igor je navodno namjeravao otputovati k njoj u Zagreb prije mjesec dana kako bi razgovarali o čitavoj situaciji. Ona je to, tvrde, odbila. </p><p>Sugovornici srpskog Kurira tvrde kako do krize u braku nije doveo samo jedan problem, a najčešće se spominje svađa koja se dogodila dok je Severina boravila u Beogradu za vrijeme karantene zbog pandemije korona virusa. U tu su svađu umiješani i Igorovi roditelji, <strong>Dragan Kojić Keba</strong> (59) i <strong>Olja Kojić</strong>. </p><p>Igor je jednom prilikom na Instagramu napisao kako mediji zajedno sa Severininim bivšim suprugom <strong>Milanom Popovićem</strong> (54) stalno pišu kako je njihov brak u krizi. Prije nego je objava isparila, Seve je, ako je sudeći po fotografiji koju nam je poslao čitatelj, ostavila dva komentara kojima je 'napala' svog svekra i svekrvu.</p><p>- Pokrovitelji su Olja i Dragan - napisala je pjevačica te dodala: 'Molim te izuzmi me iz ovog, pokrovitelji su Olja i Dragan'. </p><p>Dok je Igor u Beogradu s ocem i majkom, njegova još uvijek zakonita supruga polako se vraća koncertima. Ponovno surađuje sa starim menadžerom <strong>Tomicom Petrovićem</strong>.</p>