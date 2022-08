'Severinina sestra se derala da će iskrvariti na cesti, majka ju je molila da je više ne sramoti'

Nakon što se Severina posvađala sa sestrom, svoju verziju događaja ispričali su jučer i susjedi za Slobodnu Dalmaciju.

- Oko dva su nas probudili urlanje i udarci iz portuna. Nismo znali ni ko je ni šta je, samo je vikala: "Ljudi, pomozite mi!" Zvali smo policajce, koji su nam poručili da su već zaprimili dojavu. Ali, iz nekog razloga, su tek ujutro došli na mjesto događaja, išli od stana i ispitivali ljude šta je bilo. Znači, moglo se desit ko zna šta, oni se ne bi udostojili pojavit. Evo, ja se ježin od same pomisli na ovo. Pitajte ih, pitajte zašto nisu došli sinoć. A možda im je neko reka da ne dođu... - pitala se jedna susjeda.

Drugi stanar kaže da je i njega probudila buka, nakon čega je izašao na balkon i bio na njemu sve do pred jutro. Kaže, teško je zaspati nakon takvih krikova.

- Samo san uspia razaznat da se svađaju oko imovine. Ova je optuživala Sevu da joj ima dat ono šta je njeno. Onda je jedan taksi sta ispred zgrade i iz njega je izletila neka plavuša. Utrčala je u portun i uskoro iz njega izašla s pjevačicon. Onda su uskočile u Sevin auto i odvezle se. Nakon toga je sestra nastavila još jače zapomagat i zvonit na sva vrata u portunu. Derala se da će iskrvarit, a rekli su mi da je imala samo neku bezveznu malu ranu na ruci. To je trajalo punih 45 minuta. Onda je legla ispred portuna i stenjala da joj treba nekakva pumpica. Nekoliko stanara se okupilo oko nje, a došla je i gospođa Ana. Govorila je kćeri da ne radi scene pred svima i da je ne sramoti. Ova je samo ležala ka mrtvo tilo, sve dok nije došla hitna i skupila je - govori susjed.

Ovakve scene, kažu, nisu baš uobičajene u njihovoj zgradi. Sevinu majku i ne viđaju često, a sestra Marijana, koliko im je poznato, živi u Njemačkoj.

Podsjetimo, Severinu su u zagrebačkoj Zračnoj luci "Dr. Franjo Tuđman" dočekali policajci koji su je došli privesti zbog svađe sa sestrom koja ju je prijavila. No doznajemo od njezina odvjetnika Mate Matića, na kraju su ipak odustali od njezina privođenja u postaju u Maksimirskoj i prijava protiv nje ići će redovnim putem.

Kako piše Jutarnji list, zagrebački policajci poznatu pjevačicu dočekali su nakon što su od splitskih kolega dobili zahtjev za njezinim privođenjem za potrebe kriminalističkog istraživanja. Povod svemu i raspisivanju potrage je, navodi Jutarnji, neprimjerena prepirka od utorka u splitskom domu Severinine majke. Prema prijavi njezine sestre Marijane, pjevačica se navodno okomila na nju, i to pred njihovom majkom. Bilo je to pod okriljem noći, jedan sat poslije ponoći, kad se iz stana orila buka. Njih dvije su se, navodno, prijavila je Marijana policiji, žestoko hrvale i šamarale, i to doslovno po cijelom stanu.

Pjevačica je na kraju otišla na svoju stranu, a njezina sestra u bolnicu, odakle se, nakon pružene liječničke pomoći zbog lakših ozljeda, obratila za pomoć policiji. Zadobila je niz podljeva na glavi i leđima, a na tijelu su joj liječnici uočili i porezotine. Na osnovu prijave, splitska policija je raspisala potragu za pjevačicom, na temelju koje je Severina s odmakom od 12 sati od navodnog incidenta u Splitu "skinuta" na zagrebačkom aerodromu.

Izvor blizak pjevačici, pak, tvrdi da je Severinina sestra Marijana lažno prijavila Severinu za nanošenje tjelesnih ozljeda, piše Jutarnji list. U tom stanu u Splitu, u kojem živi majka sa strinom, boravila je Severina te je iznenada došla Marijana koja je, tvrdi izvor, napala pjevačicu i nanijela joj ozljede. Severina je otišla, a Marijana je počela lupati na vrata stanarima te zapomagati i bacati se po stubištu kako bi se samoozlijedila.

Upućeni u problematiku kažu i da je Severinina sestra Marijana, za koju nitko ne zna gdje je provela proteklih sedam godina, prijavila Severinu Centru za socijalnu skrb prije otprilike pola godine da zlostavlja mamu i onemogućuje joj kontakte s njom. Istovremeno, prijavila je i svoju kćer, Severininu nećakinju Miju, da je zlostavlja telefonom. CSS je postupao po prijavi i utvrdio da je Marijana Popović, čije boravište nije uspjela utvrditi ni policija, lažno prijavila CSS-u svoju kćer i sestru. Inače, ovaj fizički sukob nije prvi sukob između Severine i njezine sestre Marijane, ali je prvi zbog kojeg je pjevačicu njezina sestra prijavila policiji.

