I dok Spli\u0107anka na Instagramu jo\u0161 uvijek prati samo supruga Igora (33), on je zapratio\u00a0jo\u0161 jedan profil, to\u010dnije\u00a0stranicu\u00a0'Poruke svetih otaca'.

Prije toga je zapratio profil pod nazivom\u00a0'Biser Metohije' u \u010dijem opisu stoji da je napravljen kako bi upoznao\u00a0publiku te dru\u0161tvene mre\u017ee s Velikom Ho\u010dom i drugim naseljima na podru\u010dju Kosova i Metohije.

\u0160to se doga\u0111a s brakom ovog para, jo\u0161 uvijek nije poznato, no nedavno se oglasio Sevin svekar, Igorov otac Keba (60).

- Ne znam gdje su niti znam kakav je njihov odnos. Odrasli su ljudi i valjda znaju, a i uvijek su znali \u0161to im je \u010diniti. S druge strane, sve \u0161to rade, rade sebi - rekao je za Alo.

Nije dao konkretan odgovor na pitanje je li do\u0161ao kraj braku Igora i Severine.

- Ako mene pitate, ljubav se nikada ne treba obja\u0161njavati niti se to mo\u017ee objasniti. Rije\u010d nikada ne upotrebljavam kao oru\u017eje, ni za obranu ni za napad pa \u0107e tako biti i ovoga puta. Sve postoji u mom srcu i tu se samo mo\u017ee osjetiti ljubav. \u0160to \u0107e biti, neka bude. Samo da su \u017eivi i zdravi i da im Bog podari svu blagodat i sre\u0107u u \u017eivotu - ka\u017ee Keba.\u00a0

