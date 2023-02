Shakira i Pique slave rođendan razdvojeni: Znala da je vara sa studenticom zbog marmelade

Glazbena zvijezda Shakira (46) i španjolski nogometaš Gerard Pique (36) zaljubili su se u Južnoafričkoj republici, gdje je Shakira snimala spot za himnu svjetskog nogometnog prvenstva, 'Waka Waka'. Bivši ljubavni par danas slavi rođendan. Da, oboje su rođeni na isti datum, samo je Shakira od nogometaša starija 10 godina.

Njihova veza započela je 2010. godine kada je Pique odlučio osvojiti pjevačicu.

- Pobijedit ću samo kako bih te ponovno vidio i izveo na romantičnu večeru - rekao je tada, a tako je i bilo.

Nakon godinu dana od Afrike, Shakira je objavila vijest da je trudna s njihovim prvim djetetom, a par danas ima dva sina, Milana (10) i Sashu (8).

Iako je njihova ljubav trajala više od 12 godina, par se nikad nije vjenčao. 2017. Shakira je doživjela tešku ozljedu glasnica, zbog čega je prolazila kroz jednog od najtežih razdoblja u životu, koje se odrazilo na njezinu vezu.

- Gerard mi je rekao da ne želi budućnost s ogorčenom ženom, da svi stvaraju glazbu vani dok sam ja zatvorena u kući s djecom - ispričala je pjevačica u jednom od intervjua, no istaknula je da joj je suprug bio podrška.

Nakon što se oporavila, vratila se glazbenoj karijeri, a njihova je ljubav ponovno ojačala.

- Ne želim da me Gerard vidi kao svoju ženu, već kao svoju djevojku. To je kao dašak zabranjenog voća, radije ga držim pažljivim i da misli kako je sve moguće ovisno o njegovom ponašanju - objasnila je pjevačica.

Ipak, prošle su godine nastale nevolje u raju nakon što je Shakira saznala kako ju njezin dragi vara. Pjevačica ga je, prema pisanju španjolskih medija, ulovila u krevetu s drugom i zatim se on uselio u stan u Barceloni u kojem je živio prije nego je upoznao Shakiru. U lipnju prošle godine, Shakira je stala na kraj glasinama i potvrdila da se rastaju.

- Žao nam je što potvrđujemo da se rastajemo. Za dobrobit naše djece, koja su naš najveći prioritet, molimo da poštujete njihovu privatnost. Hvala na razumijevanju - rekla je tada, a onda su se samo razni detalji iz njihovog, ne tako skladnog braka, počeli izlaziti na vidjelo.

Prvo se pisalo da ju je prevario s plavokosom hostesom koja radi u jednom baru u Barceloni, a ima tek 20 godina, zatim se oglasila i navijačica Suzy Cortez (32).

- On je bio taj koji mi je poslao izravniju poruku. Jedini igrači Barce koji mi nikad ništa nisu poslali bili su Messi i Coutinho. Oni su sjajni muževi i poštuju svoje žene. Shakira ovo nije zaslužila - rekla je Cortez tada za El Diario NY.

Ipak, Pique je svoju sreću našao s 12 godina mlađom studenticom imena Clara Chia Marti (23). Clara je studentica odnosa s javnošću i zaposlena je u Piqueovoj producentskoj kući 'Kosmos'. Par se navodno upoznao na sportskim događajima 'Kosmosa'.

- Ljudi su im pomagali da romansa ostane tajna i izbrisali su Clarine račune na društvenim mrežama kako nitko ne bi mogao pronaći njezine fotografije - rekao je ranije izvor blizak Clari.

Kasnije se saznalo da ja par u vezi još od 2021. godine. Shakirini obožavatelji uočili su Marti u Zoom intervjuu koji je nogometaš dao još dok je bio u svom domu prije gotovo dvije godine. Pjevačicu je ovo saznanje shrvalo.

Nakon burnog prekida s nogometašem Shakira je ipak svoju sreću pronašla u glazbi. Prvo je objavila pjesmu 'Monotonia'.

- Nije bila tvoja krivnja, a ni moja, za to je bila kriva monotonija - počinje pjesma koju Shakira pjeva na španjolskom.

Shakirino slomljeno srce je u videu izrazito slikovito prikazano. Naime, već na početku spota Shakira je propucana bazukom posred prsa i traži svoje srce po podu. Kolumbijska pjevačica ostatak spota trči s rupom u prsima i krvavim srcem u ruci.

Zatim je snimila još jednu pjesmu u kojoj je otvoreno prozvala bivšeg. Nova pjesma koju je izdala u suradnji s Bizarrapom na njihovom novom albumu Music Sessions #53, ima i više nego zanimljive stihove.

- Vučica poput mene nije za dečke poput tebe. Prerasla sam te i to je razlog zašto si s djevojkom koja je baš poput tebe - pjevala je Shakira pa nastavila:

- Ostavio si me kao susjedu svekrvi, s novinarima pred vratima i dugom u riznici. Mislio si da ćeš me povrijediti, ali učinio si me još jačom. Žene ne plaču, žene naplaćuju... Korak je između ljubavi i mržnje. Baby, želim ti sve najbolje s mojom zamjenom, ne znam što ti se dogodio, ali zamijenio si Ferrari za Twinga, zamijenio si Rolex za Casio... - poručila je Shakira bivšem u pjesmi.

Pjevačica je pjesmom počela obarati rekorde, a pjesma se preko noći pojavila na vrhu svih glazbenih ljestvica. Kasnije se i doznalo da je Shakira za Claru saznala zahvaljujući marmeladi.

Nakon poslovnog putovanja, Shakira je stigla kući i htjela se zasladiti marmeladom koju obožava, za razliku od njezinog bivšeg, koji je ne voli. Ne vole je ni djeca, tako da je odmah posumnjala da je netko bio u kući i pojeo ju dok Shakire nije bilo.

Zbog te marmelade, navodno su nastali i stihovi njezine nove pjesme. U njoj je suptilno spomenula nogometaševu novu djevojku Claru Chiu Marti. Iskoristila je riječ 'jasno' (claramente) i spomenula Clarino ime, a i Pique je spomenula u jednom stihu u pjesmi 'Perdon, que te sal-pique'. Poručila je i 'Sažvači i progutaj, progutaj i žvači', misleći na marmeladu koju joj je navodno Clara pojela iz hladnjaka.

