Shakira je priznala: 'Pique me sputovao, sad mogu raditi...'

Tu i tamo sam radila na novoj glazbi, ali mi je bilo teško. Nisam imala vremena zbog braka i muža. Sada sam bez muža, ali, da, on me sputavao. Sad sam slobodna. Sad stvarno mogu raditi, rekla je pjevačica Shakira (47) prilikom nedavnog gostovanja u The Tonight Showu.

Progovorila je o slobodi nakon prekida s umirovljenim nogometašem Gerardom Piqueom (37). U ožujku ove godine izdala je album 'Žene ne plaču više', prvi od 2017. U travnju je najavila i svjetsku turneju.

FILE PHOTO: Colombian singer Shakira and her partner, Barcelona soccer player Pique, attend the Basketball World Cup quarter-final game between the U.S. and Slovenia in Barcelona | Foto: ALBERT GEA/REUTERS

Prije nekoliko tjedana priznala je kako je nakon razvoda pretrpjela fizičku i emocionalnu bol.

- Patnja koju sam osjećala bila je vjerojatno najveća koju sam doživjela u cijelom životu. Osjećala sam se kao da mi je netko zabio nož u prsa - rekla je Shakira za Rolling Stone.

Shakira je Piquea upoznala u ožujku 2011., kad je snimala spot za pjesmu 'Waka Waka'. Bili su u vezi 12 godina, a prekinuli su u lipnju 2022. Par ima sinove Milana i Sashu. Ubrzo nakon njihova prekida, bivši nogometaš je počeo izlaziti s Clarom Chia Marti.

24th Annual Latin Grammy Awards in Seville | Foto: JON NAZCA/REUTERS

Clara je inače studentica odnosa s javnošću i zaposlena je u Piqueovoj producentskoj kući 'Kosmos'. Par se navodno upoznao na sportskim događajima 'Kosmosa'.