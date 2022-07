Shakira navodno želi s djecom otići iz Španjolske: Pique neće dopustiti da ga odvoji od sinova

Foto: ALBERT GEA/REUTERS

Shakira (45) želi napustiti Barcelonu i živjeti u Miamiju sa svoje dvoje djece, piše španjolska Marca. Međutim, treba joj pristanak Gerarda Piquea (35) kako bi sinovi Milan i Sasha mogli napustiti Španjolsku. Pique im, navodno, neće dopustiti da napuste zemlju, čak ni tijekom odmora. - Shakira neće stati dok se ne uspije preseliti u Miami i povede djecu sa sobom. To joj je glavni cilj, no ne može bez Piqueova pristanka, koji on neće dati. Čak ni nekoliko dana godišnjeg odmora - rekao je izvor blizak bivšem paru španjolskim medijima. - Pique neće dopustiti da ga Shakira odvoji od njegove djece. Ne želi da mu se dogodi ono što se dogodilo njegovu sunarodnjaku Nicolasu Vallejo-Nagera Colateu čija je žena otišla u Miami i koji nema drugog izbora nego živjeti u Miamiju ako želi vidjeti i provoditi vrijeme sa svojim sinom. Pique to neće dopustiti Shakiri - dodao je izvor. Shakira i Pique su bili zajedno od 2011. godine. U lipnju je potvrđeno da su prekinuli, a pisalo se da je pjevačica nogometaša uhvatila u krevetu s drugom ženom. Nedavno je novinarka Lorena Vasquez rekla da se Shakira nikad nije slagala s Piqueovim prijateljima te da nije htjela biti u Barceloni, a pisalo se i da je nogometaš već pronašao novu djevojku.