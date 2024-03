Shakira o žrtvovanju za Piquéa: 'Karijeru sam stavila na čekanje kako bi on igrao nogomet...'

Dugo sam stavljala karijeru na čekanje, bila pored Gerarda, kako bi on mogao igrati nogomet. Bilo je puno žrtvovanja za ljubav, rekla je Shakira (47) u intervjuu za The Sunday Times. Pjevačica i umirovljeni nogometaš Gerard Piqué (37) bili su zajedno od 2011. do 2022. godine i roditelji su Milana (11) i Sashe (9).

Foto: ALBERT GEA/REUTERS

U intervju Shakira se osvrnula na to kako se odrekla profesionalnih mogućnosti da bi provela više vremena s Piquéom dok je on igrao za FC Barcelonu.

Pjevačica je rekla da je većinu posljednjih sedam godina između svoja dva albuma provela odgajajući svoju djecu u Barceloni. Nakon razlaza s Piquéom, preselila se u Miami s djecom.

Foto: Instagram/kerolaychaves

Otkako se razdvojila od Piquéa, objavila je pregršt novih pjesama, ali njezin posljednji album, "El Dorado", objavljen je 2017. godine.

Pjevačica će 22. ožujka promovirati novi album nakon sedam godina, "Las Mujeres Ya No Lloran (Žene više ne plaču).

Foto: Instagram/Rex/Guliver Image/Pixsell

Shakira i Pique prekinuli su nakon što se saznalo za njegovu prevaru s mladom studenticom Clarom Chijom Marti. Kako se kasnije otkrilo, Shakira je za prevaru saznala zbog pekmeza koji je čuvala u frižideru, a kojeg nije bilo kad se jednom prilikom vratila kući. Pique inače nije ljubitelj pekmeza pa je odmah posumnjala da je u pitanju prevara.