Shakira objavila novu pjesmu, ponovno je posvetila Piqueu: 'Zašto me tražiš, reci svojoj...'

Otkako je prekinula s nevjernim Piqueom (36), Shakira (46) je objavila već nekoliko uspješnih hitova u kojima proziva svojeg bivšeg i njegovu djevojku s veoma malo diskrecije. Sad je izašla nova pjesma, ali ovaj put u duetu s kolegicom.

Shakira je predstavila novu pjesmu koju je snimila s kolumbijskom pjevačicom Karol G (32). Pjesma TQG izašla je danas kao dio Karolinog novog albuma 'Mañana Será Bonito' (Sutra će biti lijepo). Pjesma je objavljena prije sedam sati i prikupila je gotovo 5 milijuna pregleda.



Kolumbijske pjevačice u pjesmi govore o muškarcima koji su ih povrijedili. Karol G aludirala je na svoju vezu s reperom Anuelom AA (30) od kojeg se rastala 2021. Shakira pak spominje nekoga tko se udaljio od nje. To je očita referenca na bivšeg španjolskog nogometaša, Gerarda Piquea, s kojim je prekinula nakon 11 godina veze zbog nevjere.

- Zašto me tražiš ako znaš da ne ponavljam greške, reci svojoj novoj bebi da se ne natječem za muškarca - dio je refrena koji pjevaju Shakira i Karol G.

Osim prozivanja bivših izgleda da je Shakira, kao i u posljednjem hitu, prozvala i djevojku s kojom ju je Pique prevario, Clara Chia Marti.

- Kunem se da više nisi dobrodošao / Povrijedilo me što sam te vidjela s novom, ali ja sam već spremna za moje / Zaboravila sam što smo proživjeli i to je ono što te je uvrijedilo / Čak mi se i život poboljšao, kunem se da više nisi dobrodošao / A ono što mi je tvoja djevojka priredila, to me ne ljuti niti me nasmijava - pjeva Shakira.

U jednom dijelu pjesme Shakira pjeva o tome da joj se bivši htio vratiti.

- Sad se želiš vratiti, vidi se / Ne znam, sačekaj me tu, nisam idiot / A sada se želiš vratiti, već sam to pretpostavila nakon lajkanja moje fotografije - glase stihovi.

Karol G je za Rolling Stone izjavila da je pjesmu napisala prošle godine tijekom svog ''emotivnog putovanja''.

- Kada sam je napisala, za mene je to imalo osobno značenje koje je evoluiralo tijekom vremena i iako ne predstavlja trenutno stanje, to je bio poseban trenutak u mom životu" - objasnila je i dodala kako je već duže vrijeme željela ostvariti suradnju sa Shakirom koju je kontaktirala nakon što je čula njezinu pjesmu 'Monotonia'.

