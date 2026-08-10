Shakira poslala poruku svojim Kolumbijcima nakon potresa: 'Moje srce je uz sve vas...'

Nakon snažnog potresa koji je u ponedjeljak pogodio Kolumbiju, oglasila se i jedna od najpoznatijih Kolumbijki na svijetu, Shakira. Pjevačica je na Instagramu podijelila emotivnu poruku svojim sunarodnjacima te izrazila podršku svima koji su osjetili posljedice potresa.

Foto: instagram

- Draga Kolumbijo, moje srce je uz sve koji su danas osjetili ovaj potres i uz obitelji koje prolaze kroz ovako teške trenutke - poručila je Shakira.

Istaknula je i zajedništvo svojih sunarodnjaka u teškim trenucima.

- U trenucima poput ovoga mi Kolumbijci znamo kako se okupiti i podržati jedni druge. Sva moja snaga i ljubav idu mojoj domovini -napisala je.

Foto: Reuters

Snažno podrhtavanje tla osjetilo se u više dijelova zemlje, a nakon potresa uslijedile su informacije o materijalnoj šteti i urušavanju objekata. Spasilačke službe bile su na terenu, dok su vlasti procjenjivale razmjere štete i pomagale ugroženom stanovništvu.

Shakira, koja je rođena u kolumbijskoj Barranquilli, tijekom karijere nikada nije skrivala koliko je vezana uz svoju domovinu. Osim što često ističe kolumbijske korijene, godinama sudjeluje i u humanitarnim projektima usmjerenima na pomoć djeci i obiteljima u Kolumbiji.