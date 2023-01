Shakira u novoj pjesmi oplela po Piqueu: 'Mijenjao si Ferrarija za Twinga, a Rolex za Casio...'

Oprosti, već sam uzela drugi avion, ne vraćam se kući, ne želim novo razočaranje. Tako se dugo praviš da si prvak, a kad sam te trebala dao si mi svoju najgoru verziju, dio je prvih stihova nove pjesme kolumbijske pjevačice Shakire (45), koju je, čini se, posvetila bivšem partneru Gerardu Piqueu (35).

POGLEDAJTE VIDEO:

- Vuk poput mene nije za dečke poput tebe. Prerasla sam te i to je razlog zašto si s djevojkom koja je baš poput tebe - nastavljaju se stihovi.

Foto: Pressefoto ULMER/DPA/PIXSELL

Shakira i Pique sredinom 2022. godine službeno su prekinuli dugogodišnju vezu u kojoj su dobili dva sina, Milana (9) i Sashu (7). Bivši nogometaš, kapetan Barcelone i stoper reprezentacije Španjolske, prije dva mjeseca se umirovio od profesionalne karijere, no ne miruje. Stvorio je novo nogometno natjecanje neobičnih pravila u kojem surađuje s kolegama Sergiom Agüerom i Ikerom Casillasom.

Foto: Instagram/Gerard Pique/Bar Rafaeli

I dok je Pique u novim poslovnim pothvatima, bivša partnerica Shakira zabavlja se snimanjem novih pjesama, u kojima je glavna tema upravo bivši nogometaš. Nova pjesma koju je izdala u suradnji s Bizarrapom na njihovom novom albumu Music Sessions #53, ima i više nego zanimljive stihove. Neke smo već naveli, a ovo je nastavak...

- Ostavio si me kao susjedu svekrvi, s novinarima pred vratima i dugom u riznici. Mislio si da ćeš me povrijediti, ali učinio si me još jačom. Žene ne plaču, žene naplaćuju.

Foto: Youtube/Screenshot

- Korak je između ljubavi i mržnje. Baby, želim ti sve najbolje s mojom zamjenom, ne znam što ti se dogodio, ali zamijenio si Ferrari za Twinga, zamijenio si Rolex za Casio...

Iako se Shakira i ranije u pjesmama osvrtala na prekid s Piqueom, mnogi kažu nikad ovako.

POGLEDAJTE VIDEO:

Najčitaniji članci