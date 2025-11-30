Shane MacGowan preminuo je prije dvije godine: U glazbi je briljirao, no bio je u paklu droge

New York Times je Shanea MacGowana opisao "čovjekom dvostruke osobnosti, titanski destruktivnog i majstora pjesama čiji su tekstovi živopisno opisivali tajne života irskih migranata". Legendarni pjevač benda The Pogues preminuo je na današnji dan prije dvije godine.

Rođen je u engleskom Kentu na Božić 1957., no dio djetinjstva je proveo u Irskoj prije nego što su se njegovi roditelji vratili u Englesku kada mu je bilo šest godina. U školi je briljirao u pisanju, no vladanje mu je bilo daleko od uzornoga. MacGowana su izbacili iz srednje škole zbog konzumiranja droga i alkohola, a isti problem "zatvorio" ga je i u psihijatrijsku ustanovu Bethlem na šest mjeseci.

Na londonskoj punk sceni bio je poznat pod imenom Shane O'Hooligan. Bio je česti gost koncerata, radio je u prodavaonici ploča te je povremeno pisao za glazbene časopise. Godine 1977. je s tadašnjom djevojkom Shanne Bradley osnovao punk bend The Nipple Erectors. Kombinirali su punk i rockabilly te su u užim krugovima bili cijenjeni. Objavili su nekoliko singlova, no potrajali su samo tri godine. Do početka 80-ih godina počeo se sve više družiti sa Spiderom Stacyjem i Jemom Finerom. Pokrenuli su projekt Pogue Mahone koji je kombinirao irsku tradicionalnu glazbu s punkom te su na sceni postali poznati kao The Pogues.

Foto: Zeljko Hladika/PIXSELL

Shane MacGowan je bio frontmen benda i glavni tekstopisac na prvih pet albuma Poguesa. Između 1985. i 1987. napisao je božićni klasik "Fairytale of New York" koju je izveo s Kirsty MacColl. Singl je postao jedna od najpopularnijih božićnih pjesama toga žanra. Inače, pjevačica Kirsty tragično je preminula 2000. godine kada ju je udario gliser dok je u Meksiku ronila sa svoja dva sina i tadašnjim dečkom, glazbenikom James Knightom. Imala je 41 godinu, a nakon njene smrti je Shane priznao kako je bio depresivan i svaki put kada bi izvodio 'The Fairytale of New York' bi mu se slamalo srce jer 'više nije bilo isto pjevati to bez nje'.

"Dirty Old Town", "Sally MacLennane" i "The Irish Rover" samo su neke od hit pjesama The Poguesa na kojima je radio, no čitavo vrijeme je imao problema sa samim sobom, zbog čega je i bend patio.

Tijekom japanske turneje 1991. godine, The Pogues su izbacili Shanea iz benda zbog neprofesionalnog ponašanja, a bio je duboko u raljama ovisnosti. Nakon izlaska iz The Pogues, oformio je novi bend Shane MacGowan and The Popes. Snimili su dva studijska albuma te odradili nekoliko turneja po Velikoj Britaniji i Europi.

The Pogues su se ponovno okupili 2001. godine, a MacGowan je od 2005. bio opet stalni njihov član. Iako su imali pauze između turneja i snimanja, glazbenik je radio na brojnim drugim projektima, a raspustili su bend 2014. godine. Pred zagrebačkom publikom bend je nastupio 2011. na Šalati.

Foto: promo

Shaneu MacGowanu je na njegov 60. rođendan u siječnju 2018. godine irski predsjednik Michael D. Higgins uručio nagradu za životno djelo. Istaknuo je njegovu genijalnost te promociju irske glazbe i kulture u svijetu.

Iste godine, MacGowan je oženio dugogodišnju djevojku, novinarku Victoriju Mary Clarke. Upoznali su se kada je njoj bilo 16, a njemu 24 godine. Zajedno su bili nekoliko desetljeća, a zaručili su se 2008. Deset godina kasnije stali su pred oltar. Clarke je MacGowanu bila neprestana podrška i tijekom borbe s ovisnošću, a uvijek je bila uz njega.

Bila je uz njega i kada je preminuo 30. studenoga 2023. godine u Dublinu, a upravo ona objavila je i vijest o njegovoj smrti.

- Ne znam kako da ovo kažem pa ću samo reći. Shane, koji će uvijek biti svjetlo na mom putu, mjera mojih snova i ljubav mog života, najljepša duša, predivan anđeo, moje Sunce i Mjesec, moj početak i kraj svega što mi je drago, je otišao Isusu i Mariji i svojoj divnoj majci Terezi. Ne mogu ni opisati gubitak koji osjećam. Žudim da još samo jedan njegov osmijeh osvijetli moj svijet - napisala je onda.

Shane MacGowan je mjesecima bio na intenzivnoj njezi, a 2022. mu je dijagnosticiran virusni encefalitis, odnosno upala mozga. Preminuo je od posljedica upale pluća.