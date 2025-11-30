Obavijesti

Show

Komentari 0
BESPRIJEKORAN TALENT

Shane MacGowan preminuo je prije dvije godine: U glazbi je briljirao, no bio je u paklu droge

Piše 24sata,
Čitanje članka: 3 min
Shane MacGowan preminuo je prije dvije godine: U glazbi je briljirao, no bio je u paklu droge
7
Foto: Fredrik Varfjell/NTB/profimedia

Shane MacGowan preminuo je na današnji dan 2023. godine. Legendarni glazbenik i nekadašnji frontmen benda The Pogues iza sebe je ostavio neizbrisiv trag u povijesti glazbe.

New York Times je Shanea MacGowana opisao "čovjekom dvostruke osobnosti, titanski destruktivnog i majstora pjesama čiji su tekstovi živopisno opisivali tajne života irskih migranata". Legendarni pjevač benda The Pogues preminuo je na današnji dan prije dvije godine.

Rođen je u engleskom Kentu na Božić 1957., no dio djetinjstva je proveo u Irskoj prije nego što su se njegovi roditelji vratili u Englesku kada mu je bilo šest godina. U školi je briljirao u pisanju, no vladanje mu je bilo daleko od uzornoga. MacGowana su izbacili iz srednje škole zbog konzumiranja droga i alkohola, a isti problem "zatvorio" ga je i u psihijatrijsku ustanovu Bethlem na šest mjeseci. 

POTRESNA BIOGRAFIJA Legenda je plakala uz pismo hrvatskog vojnika: 'Kad čujem tvoj glas, ne bojim se granata!'
Legenda je plakala uz pismo hrvatskog vojnika: 'Kad čujem tvoj glas, ne bojim se granata!'

Na londonskoj punk sceni bio je poznat pod imenom Shane O'Hooligan. Bio je česti gost koncerata, radio je u prodavaonici ploča te je povremeno pisao za glazbene časopise. Godine 1977. je s tadašnjom djevojkom Shanne Bradley osnovao punk bend The Nipple Erectors. Kombinirali su punk i rockabilly te su u užim krugovima bili cijenjeni. Objavili su nekoliko singlova, no potrajali su samo tri godine. Do početka 80-ih godina počeo se sve više družiti sa Spiderom Stacyjem i Jemom Finerom. Pokrenuli su projekt Pogue Mahone koji je kombinirao irsku tradicionalnu glazbu s punkom te su na sceni postali poznati kao The Pogues.  

Foto: Zeljko Hladika/PIXSELL

Shane MacGowan je bio frontmen benda i glavni tekstopisac na prvih pet albuma Poguesa. Između 1985. i 1987. napisao je božićni klasik "Fairytale of New York" koju je izveo s Kirsty MacColl. Singl je postao jedna od najpopularnijih božićnih pjesama toga žanra. Inače, pjevačica Kirsty tragično je preminula 2000. godine kada ju je udario gliser dok je u Meksiku ronila sa svoja dva sina i tadašnjim dečkom, glazbenikom James Knightom. Imala je 41 godinu, a nakon njene smrti je Shane priznao kako je bio depresivan i svaki put kada bi izvodio 'The Fairytale of New York' bi mu se slamalo srce jer 'više nije bilo isto pjevati to bez nje'.

"Dirty Old Town", "Sally MacLennane" i "The Irish Rover" samo su neke od hit pjesama The Poguesa na kojima je radio, no čitavo vrijeme je imao problema sa samim sobom, zbog čega je i bend patio.

Tijekom japanske turneje 1991. godine, The Pogues su izbacili Shanea iz benda zbog neprofesionalnog ponašanja, a bio je duboko u raljama ovisnosti. Nakon izlaska iz The Pogues, oformio je novi bend Shane MacGowan and The Popes. Snimili su dva studijska albuma te odradili nekoliko turneja po Velikoj Britaniji i Europi.

The Pogues su se ponovno okupili 2001. godine, a MacGowan je od 2005. bio opet stalni njihov član. Iako su imali pauze između turneja i snimanja, glazbenik je radio na brojnim drugim projektima, a raspustili su bend 2014. godine. Pred zagrebačkom publikom bend je nastupio 2011. na Šalati.

Foto: promo

Shaneu MacGowanu je na njegov 60. rođendan u siječnju 2018. godine irski predsjednik Michael D. Higgins uručio nagradu za životno djelo. Istaknuo je njegovu genijalnost te promociju irske glazbe i kulture u svijetu. 

Iste godine, MacGowan je oženio dugogodišnju djevojku, novinarku Victoriju Mary Clarke. Upoznali su se kada je njoj bilo 16, a njemu 24 godine. Zajedno su bili nekoliko desetljeća, a zaručili su se 2008. Deset godina kasnije stali su pred oltar. Clarke je MacGowanu bila neprestana podrška i tijekom borbe s ovisnošću, a uvijek je bila uz njega.

JULIEN TEMPLE: 'Shane MacGowan je znao biti pravo čudovište. Bilo je teško navigirati između raspoloženja'
'Shane MacGowan je znao biti pravo čudovište. Bilo je teško navigirati između raspoloženja'

Bila je uz njega i kada je preminuo 30. studenoga 2023. godine u Dublinu, a upravo ona objavila je i vijest o njegovoj smrti.

- Ne znam kako da ovo kažem pa ću samo reći. Shane, koji će uvijek biti svjetlo na mom putu, mjera mojih snova i ljubav mog života, najljepša duša, predivan anđeo, moje Sunce i Mjesec, moj početak i kraj svega što mi je drago, je otišao Isusu i Mariji i svojoj divnoj majci Terezi. Ne mogu ni opisati gubitak koji osjećam. Žudim da još samo jedan njegov osmijeh osvijetli moj svijet - napisala je onda.

Shane MacGowan je mjesecima bio na intenzivnoj njezi, a 2022. mu je dijagnosticiran virusni encefalitis, odnosno upala mozga. Preminuo je od posljedica upale pluća.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO I domaće ljepotice krasile su naslovnice časopisa Playboy: 'Moje tijelo je moj instrument...'
NEKI TO VOLE VRUĆE

FOTO I domaće ljepotice krasile su naslovnice časopisa Playboy: 'Moje tijelo je moj instrument...'

Prošlo je više od 60 godina otkako je u svom domu, točnije kuhinji kuće u Chicagu, Hugh Hefner otisnuo prvi broj magazina za muškarce 'Playboy'. Od tada su mnoge strane, ali i domaće ljepotice krasile naslovnicu magazina
FOTO Ona ima 44 godine? Nema šanse! Jessica Alba pozirala je u tangicama s novim dečkom...
VITKA LINIJA

FOTO Ona ima 44 godine? Nema šanse! Jessica Alba pozirala je u tangicama s novim dečkom...

Slavna holivudska glumica Jessica Alba dugi niz godina slovi za jednu od najljepših žena. To je opet potvrdila svojim novim fotografijama koje je snimila za Dan nezavisnosti. A na jednoj od njih uživa sa svojim dečkom Dannyjem Ramirezom na plaži...
FOTO Koliko emocija na jednom mjestu! Pogledajte kako je izgledao doček misice Laure
DOŠLA IZ TAJLANDA

FOTO Koliko emocija na jednom mjestu! Pogledajte kako je izgledao doček misice Laure

Suze radosnice krenule su niz obraze Laure Gnjatović, predstavnice Hrvatske na ovogodišnjem izboru za Miss Universe, kada se u subotu prijepodne vratila iz Tajlanda. Na Zračnoj luci Franjo Tuđman dočekala ju je obitelj i prijatelji...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025