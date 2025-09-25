Legenda je plakala uz pismo hrvatskog vojnika: 'Kad čujem tvoj glas, ne bojim se granata!'

Generalno, čini se da ga ljudi vole ili ne, nema između. Ali ta je ljubav tako divna da mi ju je teško opisati. Shane je njihov heroj kad nastupi tama, njegov glas ih tješi u teškim vremenima i pomaže im slaviti ona dobra. Primjerice, dobila sam pismo od jednog hrvatskog vojnika tijekom hrvatsko-srpskog rata. I u pismu je napisao: 'Kad uđem u rovove i čujem Shaneov glas, više se ne bojim srpskih granata'. Suze su mi same potekle. Plakao je i Shane kad ga je pročitao.

Riječi su to Ingrid Knetsch u knjizi "Shane MacGowan: Divlja odanost", biografiji frontmena Poguesa, koja je izašla ovoga proljeća u izdanju Rockmarka i prijevodu Stjepana Vrečka. Autor Richard Balls proveo je sate i dane u razgovoru sa Shaneom i njemu bliskim ljudima kako bi prvi put ispričao njegovu životnu priču.

A Ingrid Knetsch je jedna od njih, prošla je put od obožavateljica do voditeljice njegova fan cluba. Ona je i otkrila priču o pismu hrvatskog vojnika kojemu je Shane, odnosno njegove pjesme i glas, olakšao teške ratne dane.

To je, zapravo, samo detalj koji sjajno opisuje Shanea, Irca u Londonu, jako inteligentnog, iznimno nadarenog za pisanje, čovjeka koji je želio uspjeh, ali ne i slavu, od nje je bježao, za razliku od voljene mu Irske, kojoj se uvijek vraćao, kao i obitelji.

Na gotovo 300 stranica obogaćenih brojnim fotografijama iz privatnih arhiva pratimo Shaneovo odrastanje u engleskom predgrađu, ali još su možda i važniji odlasci do obiteljske kuće u Tipperaryju, gdje je dovodio svoje djevojke, družio se i poštovao stare običaje bez obzira na novac i slavu.

Kao dijete volio je puno čitati i pisati, smatrali su ga iznimno nadarenim, dobio je i stipendiju na prestižnoj školi Westminster u Londonu, no to nije dugo potrajalo, već druge godine su ga izbacili.

To je razdoblje kad se počeo zanimati za muziku, bio je opsjednut, upijao je sve novitete i to ga je na neki način oblikovalo i lansiralo sedamdesetih na londonsku punk scenu. Glazbenu je karijeru počeo s bendom The Nipple Erectors, prije nego što je osnovao The Pogues, bend koji je revolucionarno spojio punk energiju s tradicionalnom irskom glazbom.

Iako u Irskoj isprva dočekani sa skepsom, danas su "nacionalno blago". Svoj vrhunac imali su kad su izdali božićnu baladu "Fairytale Of New York". U to doba bend je sa Shaneom imao puno problema, kao i on sam sa sobom. Želio je i sam otići, bilo mu je svega previše, ali kako se u knjizi opisuje, kad je trebalo preuzeti odgovornost, Shane bi se povukao. Trajalo je to godinama, kad su ga napokon izbacili. I sam ih je tad pitao zašto im je to toliko trebalo.

Velike su tu borbe bile, lepeza ovisnosti samo se širila - alkohol, tablete, heroin, kokain... Sve nelegalno bilo je za njega poželjno.

Knjiga "Shane MacGowan: Divlja odanost" donosi sve te njegove borbe kroz priče s akterima vremena, opisuje Shanea i njegov odnos s partnericom Victoriom Mary Clarke. A donosi i njegov "odnos" s Hrvatskom u vrijeme rata kroz pismo jednoga vojnika...