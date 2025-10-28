Shania Twain objasnila zašto je spomenula Brada Pitta u stihu: 'Mora da je impresioniran time'

Više od dvadeset godina nakon izlaska kultnog hita 'That Don't Impress Me Much', Shania Twain odlučila je pojasniti stih koji je mnoge zaintrigirao. Naime, u razgovoru za radijsku emisiju 'Wood & Woody' konačno je pojasnila spomen Brada Pitta. Usto, otkrila je i da se njih dvoje zapravo nisu nikada osobno niti susreli.

Foto: YouTube

- Nikada se nismo upoznali. Znate, postoji mnogo holivudskih zvijezda koje nisam upoznala. On mora da je ipak impresioniran time, zar ne? - započela je pjevačica.

Dodala je i što ju je potaknulo da spomene popularnog glumca.

- Sve se dogodilo u vrijeme kada je časopis Playgirl objavio njegove golišave fotografije koje su izazvale pravu pomutnju - istaknula je Shania.

- Mislila sam, u redu. Svi na svijetu su trenutno zaljubljeni u Brada Pitta. Njegove gole fotografije bile su posvuda i svi su poludjeli za njime. Zato sam ga odabrala. - priznala je Twain.

Iako je pjesma imala kritički ton, pjevačica vjeruje da glumac to prihvaća s osmijehom.

Može me potražiti, zar ne? Sigurno se ne mora previše truditi. Sigurna sam da ima vrlo dobar smisao za humor - našalila se Twain.

Šala se preselila i na društvene mreže, kada je Shania povodom Pittovog 60. rođendana u prosincu 2023., glumcu u komentarima na Instagramu posebno porukom čestitala rođendan.

- To me baš i ne impresionira, ali sretan rođendan - napisala je Twain uz emotikon lica koje šalje poljubac.

Foto: KEVIN WURM/REUTERS