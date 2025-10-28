Obavijesti

KONAČNO PRIZNALA

Shania Twain objasnila zašto je spomenula Brada Pitta u stihu: 'Mora da je impresioniran time'

Piše Marinela Mesar,
Čitanje članka: 1 min
Foto: pixel

Country zvijezda otkrila je kako su gole fotografije holivudskog glumca inspirirale stih iz hita i potvrdila kako između njima zaista nema zle krvi

Više od dvadeset godina nakon izlaska kultnog hita 'That Don't Impress Me Much', Shania Twain odlučila je pojasniti stih koji je mnoge zaintrigirao. Naime, u razgovoru za radijsku emisiju 'Wood & Woody' konačno je pojasnila spomen Brada PittaUsto, otkrila je i da se njih dvoje zapravo nisu nikada osobno niti susreli. 

Foto: YouTube

- Nikada se nismo upoznali. Znate, postoji mnogo holivudskih zvijezda koje nisam upoznala. On mora da je ipak impresioniran time, zar ne? - započela je pjevačica. 

Dodala je i što ju je potaknulo da spomene popularnog glumca. 

- Sve se dogodilo u vrijeme kada je časopis Playgirl objavio njegove golišave fotografije koje su izazvale pravu pomutnju - istaknula je Shania. 

- Mislila sam, u redu. Svi na svijetu su trenutno zaljubljeni u Brada Pitta. Njegove gole fotografije bile su posvuda i svi su poludjeli za njime. Zato sam ga odabrala. - priznala je Twain. 

Iako je pjesma imala kritički ton, pjevačica vjeruje da glumac to prihvaća s osmijehom.

Može me potražiti, zar ne? Sigurno se ne mora previše truditi. Sigurna sam da ima vrlo dobar smisao za humor - našalila se Twain.

Šala se preselila i na društvene mreže, kada je Shania povodom Pittovog 60. rođendana u prosincu 2023., glumcu u komentarima na Instagramu posebno porukom čestitala rođendan.

- To me baš i ne impresionira, ali sretan rođendan - napisala je Twain uz emotikon lica koje šalje poljubac. 

People's Choice Country Awards in Nashville
Foto: KEVIN WURM/REUTERS

