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'VOLIM HRVATE'

Shaq došao u Dubrovnik: 'Ja sam sada Shaquille O'Nealović'

Piše Maša Mai Čigir,
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Shaq došao u Dubrovnik: 'Ja sam sada Shaquille O'Nealović'
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Brezje: Shaquille O'Neal aka Diesel nastupio 2. večeri 12. Forestlanda 2024 | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
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Košarkaška legenda i DJ posjetio je Dubrovnik u kojemu je nastupao, a najnovijom snimkom oduševio je Hrvate

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Shaquille O'Neal, legenda američke košarke i poznati DJ nastupio je u dubrovačkom klubu Revelin, a video koji je snimio nakon nastupa oduševio je Hrvate.

- Ne zovem se Shaquille O'Neal nego Shaquillea O'Nealović. Ovo mi je drugi put da sam u Dubrovniku, predivno mi je, super mi je grad, nadam se vratiti i dogodine. Svi znaju da O'Nealović voli Hrvate, klub je fantastičan, ljudi, zabava... Hvala, Dubrovnik. Ako me sretnete u Hrvatskoj - ja nisam Shaquille O'Neal nego Shaquille O'Nealović - rekao je u videu i na kraju se zahvalio na hrvatskom jeziku. 

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Inače, Dino Rađa je također objavio sliku sa Shaquilleom, a legendarni hrvatski košarkaš je otkrio kako se nisu vidjeli gotovo tri desetljeća. 

- Čovik Shaquille O'Neal te vidi posli 29 godina i kaže: 'What's up, brother.' Lijep osjećaj - napisao je Rađa ispod zajedničke fotografije.

Rađa i O'Neal poznaju se iz NBA lige, u kojoj su tijekom devedesetih vodili čitav niz dvoboja pod koševima. Rađa je cijelu NBA karijeru proveo u Boston Celticsima, za koje je igrao od 1993. do 1997. godine, dok je O'Neal u tom razdoblju nastupao za Orlando Magic, a kasnije za Los Angeles Lakerse.

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