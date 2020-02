Sharon 'prevarila' pa se udala, a Adriana Lima izabrala Srbina

I dok neki dan zaljubljenih uopće ne slave jer, kako kažu, ljubav slave baš svaki dan, oni kojima Valentinovo znači nešto više, odu na romantičnu večeru, kupe voljenima lijep poklon ili na bilo koji drugi način dokažu partneru koliko im znači. A neki se pak odluče - vjenčati. Mnogo slavnih reklo je sudbonosno 'da' na najromantičniji dan u godini.

Holivudska glumica Salma Hayek (53) vjenčala se za francuskog milijardera Francoisa-Henrija Pinaulta (57) u Parizu 2009. Bila je to privatna ceremonija, a veliki party za njihove obitelji i prijatelje imali su u Italiji krajem travnja iste godine.

Glumac Benedict Cumberbatch (43) vjenčao se 2015. godine s kazališnom redateljicom Sophie Hunter (41). U to vrijeme ona je bila trudna, a ceremonija je bila mala i odvila se u Britaniji. Benedictova kolegica iz filma 'Igra oponašanja', Keira Knightley (34) i bliski prijatelj Tom Hiddleston (39) bili su pozvani na svečanost.

Glumac Dennis Quaid (65) i Meg Ryan (58) zaljubili su se nakon što su skupa surađivali na filmskim projektima. Vjenčali su se 1991. na Valentinovo, ali i rastali deset godina kasnije.

Elton John (72) vjenčao se za Njemicu Renate Blauel (66) u Sydneyju 1984. godine. Par se upoznao dvije godine ranije kad su radili na njegovu albumu 'Too Low for Zero', ali nisu dugo izdržali. Prekinuli su svega četiri godine nakon svadbe. Elton se nakon toga vjenčao ponovno, i to za dugogodišnjeg partnera Davida Furnisha.

Jedna od najpoznatijih Victoria Secret anđelica, brazilska manekenka Adriana Lima (38) udala se 2009. u Jackson Holeu u američkoj saveznoj državi Wyoming za srpskog košarkaša Marka Jarića (41). Slagali su se i izgledalo je kako im u braku ide sjajno, ali onda su 2014. rekli kako je njihovoj ljubavi došao kraj, a razveli su se 2016. godine. Imaju dvije kćeri, Valentinu i Siennu.

Glumica Sharon Stone (61) je na Valentinovo predvečer 1998. pozvala bliske članove obitelji i prijatelje u svoju rezidenciju u Los Angelesu i onda im rekla kako to nije party već vjenčanje. Ona i novinar Phil Bronstein (69) izrekli su sudbonosno 'da', ali Philu je brzo 'prekipjelo' pa je 2003. podnio papire za razvod.

Glazbenik Prince i Mayte Garcia (46) radili su skupa 1995. na albumu 'Child of the Sun', a par se brzo zbližio. Vjenčali su se u crkvi u Minneapolisu na Valentinovo 1996. godine i bili su u braku četiri godine. Kantautor je preminuo 2016. godine.

Na društvenim mrežama postoje brojni komentari o tome kako je glupo 'uzimati' se na Valentinovo jer je to previše romantično i nije nikakav poseban dan koji će imati samo mladenci jer tada ionako svi slave ljubav.

- Imaju 365 dana u godini i oni baš izaberu taj... Ali dobro, možda zbog toga muževi napokon ne zaborave godišnjicu, a i ne trebaju kupovati dva poklona - našalili su se.

