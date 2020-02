Dva puta ju je prosio, a ona je odbijala: Na kraju je popustila

Veljača je mjesec ljubavi. Tim povodom svaki dan sve do Dana zaljubljenih - Sv. Valentina donosimo vam po jednu priču o velikim i pravim ljubavima poznatih osoba. Ljubavima koje su izdržale sve prepreke i koje traju više desetljeća...

Jedan od najdugovječnijih hollywoodskih brakova nije počeo frcanjem iskri na prvi pogled. Ljubav između slavnog Denzela Washingtona i četiri godine starije Paulette Pearson nije bila ljubav na prvi pogled. Kad su se upoznali 1977. godine na setu filma 'Wilma' nisu se odmah svidjeli jedno drugome. I njemu i njoj je to bila prva uloga, odradili su ono za što su bili plaćeni i razišli se.

Foto: Michael Germana/PA Images/PIXSELL

Tek godinu dana poslije, kad su se ponovno slučajno sreli, zaljubili su se i prohodali.

- Svi koji kažu da su na prvi pogled znali da gledaju u ljubav svojeg života, jednostavno lažu. Ljubav nije šprint nego maraton - rekao je jednom Denzel Washington.

Kako je protekao njihov prvi službeni izlazak ni danas se ne mogu dogovoriti

- Pauletta će reći da je ona platila račun na našem prvom izlasku, ali to nije istina. Ja sam ranije sve platio, a onda smo odlučili taksijem ići kući. Kada sam vidio koliko daleko živi, nisam se želio prepirati, pa sam joj dopustio da plati taksi - otkrio je svojedobno slavni glumac.

On June 25, 1983 Denzel and Pauletta Washington said "I do" and today they have one of the longest-lasting marriages in Black Hollywood. https://t.co/RzViMJYY1x pic.twitter.com/4m60okz0mf — ESSENCE (@Essence) June 25, 2019

Odrekla se karijere zbog obitelji

Čak i nakon nekoliko godina veze, bivša prva pratilja Miss Sjeverne Karoline dva je puta odbijala prošnju šarmantnoga glumca. Washington je morao kleknuti čak tri puta dok ona konačno nije pristala udati se za njega. Vjenčali su se u lipnju 1983. godine. Njemu je bilo 28, a njoj 32 godine.

Nakon vjenčanja i pet snimljenih filmova Pauletta se odrekla karijere i postala kućanica.

Foto: Freeman/Press Association/PIXSELL

Godinu dana kasnije dobili su sina Johna Davida, a 1987. godine i kći Katiu. Blizanci Malcolm i Olivija rodili su se 1991. godine. Sina su nazvali u čast Malcolma Littlea, borca za prava crnaca kojeg je glumac poslije i utjelovio na filmu. Uvijek je držao do svojeg podrijetla i ponosio se bojom kože te nikad, čak ni na počecima karijere, nije želio prihvatiti uloge koje na bilo koji način omalovažavaju Afroamerikance.

Nakon 12 godina braka odlučili su obnoviti zavjete i to na ceremoniji u Južnoafričkoj Republici, koju je vodio biskup Desmond Tutu, južnoafrički aktivist koji je postao poznat po borbi protiv apartheida i Nobelovoj nagradi za mir koju je dobio 1984. godine.

Denzel Washington and wife Pauletta Washington pic.twitter.com/oBuLSFrsjy — ? (@blackityblvck) September 11, 2018

- Sve počinje od obitelji. Moja djeca su dobri ljudi. Nisu savršeni, ali su velikodušni, ponizni i dobri, a sve to zahvaljujući mojoj supruzi. Od početka smo se dogovorili da ih nećemo vući svijetom. Pauletta je bila konstanta koja je bila kod kuće i svakodnevno se brinula o svemu - kazao je jednom prilikom.

Nisu je zabrinjavale obožavateljice

Unatoč silnim odricanjima i samoći koja ju je pratila dok je Washington gradio fascinantnu karijeru, Pauletta nije žalila te je uvjerena da Denzel zna i cijeni njezinu žrtvu te da je upravo podrška i bezuvjetna ljubav jednako zaslužna za njegovu slavu koliko i talent.

Uopće je nisu zabrinjavale silne obožavateljice i kokete koje su bile oko njezina supruga jer bi se, ističe, on uvijek vraćao njoj. Čak je izjavila da joj i laska što je njezin suprug toliko poželjan.

Na pitanje koja je tajna njihovog dugog braka Pauletta je odgovorila

- Ja živim s njim i vidjela sam njegovu lošu stranu, dobru, ali i tužnu. On zna da u meni ima uporište te mu to daje snagu i izvrsnu platformu za let - rekla je jednom prilikom.

via GIPHY

Denzel je na to kroz smijeh kazao:

- Radim sve što ona kaže i pri tome šutim. Sve što ona kaže je točno, samo recite ‘da’.

Navodno ju je varao

No, kružile su glasine da Denzel, kojem su se mnogobrojne žene bacale oko vrata, često znao zastraniti. I on je čak u intervjuu Barbari Walters 1992. indirektno priznao da je suprugu prevario.

- S obzirom na to da sam zvijezda, seksualne napasti su oko mene. I moram priznati da nisam uvijek bio savršen - rekao je Washington. No, tada je također istaknuo da svoju suprugu nikad neće ostaviti. Da ona sigurno ima razloga da ostavi njega, ali on nema razloga da ode od nje...

- Ne, nikad je neću ostaviti. Nema šanse.

Glumca se, naime, povezivalo s kolegicom Sanaaom Latham s kojom je glumio u filmu “Korak ispred”, no glasine je zanijekao. Također se pisalo da je bio u dugogodišnjoj vezi s Marvet Britto, PR stručnjakinjom koja je zastupala zvijezde poput Mariah Carey, Kim Cattrall i drugih.

Američki tabloidi prenosili su tada izjave njihovih prijatelja koji su tvrdili da Denzel često zna zastraniti, no svaki put kad Pauletta dozna za njegove afere, glumac se izvuče slatkorječivošću.

Foto: Tammie Arroyo/Press Association/PIXSELL

U medijima se 2013. pojavila informacija da je suprugu prevario s nepoznatom mlađahnom plavušom i da postoje fotografije koje to dokazuju, no one nikad nisu objavljene.

Unatoč glasinama da se Pauletta tada odselila iz obiteljskog doma, Washingtonovi su ostali zajedno, a glumac nikad više nije ponovio nesmotrenu izjavu o varanju supruge. Štoviše, slobodno vrijeme uvijek provodi s Paulettom i djecom.

- Na svijetu postoje samo četiri žene. Ona koju oženiš, majka, kći i sve ostale. Dok to imaš na umu, sve će biti u redu.

'Svjesna sam da je on seks simbol'

Pauletta je svjesna da je njezin muž godinama bio jedan od najpoželjnijih muškaraca na svijetu

- On je seks simbol, a u to se uvjerim svaki put kada izađemo negdje. Guraju me, sklanjaju, samo kako bi mu se približile. To zaista nije zabavno - izjavila je 2013. godine dodavši da posljednju riječ u njihovom odnosu i braku imaju vjera i Bog.

Foto: NPX/Press Association/PIXSELL

Brak je, tvrdi Denzel, nešto na čemu stalno moraš raditi.

- Ne smijete nikada dignuti ruke jedno od drugog jer to je nešto na što ste se obavezali. Nije uvijek sve bajno, medeni mjesec ne traje dugo i jedino što vam preostaje da radite na vašem odnosu - kazao je Denzel, a njegova žena dodala:

- Živimo u vremenu u kojem prebrzo odustajemo jedni od drugih. Za mene je ljubav jača kada preživiš sve brodolome. Strast, požuda, sve to dođe, to je lako, ali treba zajednički prebroditi sve tegobe - zaključila je Pauletta.