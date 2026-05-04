Sharon se ne srami skinuti do kraja: U 69. godini uskočila u bikini i samo prekrila lišćem oči

Holivudska ikona Sharon Stone još je jednom pokazala zašto desetljećima nosi status jedne od najintrigantnijih i najhrabrijih žena u svijetu showbusinessa. Svojom najnovijom objavom na Instagramu, glumica je pozdravila nadolazeće ljeto, no jednostavna fotografija u bikiniju postala je puno više - povod za široku raspravu o starenju, samoprihvaćanju i nerealnim standardima ljepote.

U 69. godini života, zvijezda "Sirovih strasti" pozirala je s osmijehom, izazvavši lavinu komentara koji su se kretali od dubokog poštovanja do otvorenog skepticizma.

Na slici stoji uz bazen, odjevena u dvodijelni kupaći kostim s geometrijskim uzorkom, dok u zaigranoj gesti drži grančicu s lišćem preko očiju, kao da su sunčane naočale.

Stone, koja je u svojoj autobiografiji "Ljepota življenja dvaput" otvoreno progovorila o teškom putu oporavka nakon moždanog udara 2001. godine, često naglašava važnost samoljubavi. Njezina fotografija bez filtera i uljepšavanja snažna je poruka da ljepota ne nestaje s godinama, već se transformira.

Foto: Doug Peters

Kao što se i očekivalo, objava je izazvala snažne reakcije. Većina pratitelja izrazila je divljenje i zahvalnost. "Sharon, divna si. Hvala ti što normaliziraš starenje kod žena", poručila je jedna korisnica, a njezin komentar sažima osjećaje mnogih. "Hvala ti što si stvarna!! Vrlo inspirativno", nadovezala se druga. Pohvale su stizale sa svih strana svijeta, slaveći njezinu hrabrost da pokaže svoje tijelo bez skrivanja tragova koje život i vrijeme ostavljaju.

*uz korištenje AI-ja

