Sharon Stone ispričala o gubitku skrbništva: 'Sina su upitali zna li da snimam erotske filmove...'

Glumica Sharon Stone (64) osvrnula se na gubitak skrbništva nad svojim sinom prije 15 godina. U podcastu Table for Two ispričala je kako se to događalo u trenutku kada je dosegnula vrhunac slave.

Smatra da je bila 'unaprijed osuđena' u sporu oko skrbništva zbog uloge u filmu 'Sirove strasti'.

Foto: Profimedia

- Sudac je pitao moje dijete, mog malenog dječaka: 'Znaš li da tvoja majka snima erotske filmove?'. To je bilo zlostavljanje od strane sustava. Nisu mogli znati kakva sam majka jer sam snimila taj film - ispričala je Sharon.

Foto: IMDB.com

- Ljudi snimaju bez odjeće i to se prikazuje na televiziji. Možda ste vidjeli šesnaestinu sekunde moje golotinje, i izgubila sam skrbništvo nad djetetom - dodala je glumica.

Podsjećamo, Sharon je s bivšim suprugom Philom Bronsteinom (72) sina Roana (22) posvojila 2000. Tri godine kasnije on je podnio zahtjev za razvod koji je finaliziran 2004.

Foto: AAPimages / Timm

Glumica je tada tražila primarno skrbništvo nad Roanom, koji je u to vrijeme imao 8 godina. Sudac je naposljetku odbio njezin zahtjev navodeći da mu 'Bronstein može pružiti stabilnije uvjete'. Nakon razvoda, Sharon je posvojila još dva dječaka.

Inače, u 'Sirovim strastima' ona je glumila spisateljicu krimića Catherine Tramell, a scena po kojoj mnogi pamte njenu ulogu bila je ona u kojoj glumica prekriži noge tijekom policijskog ispitivanja.

Foto: Aude Guerrucci/REUTERS

