Sharon Stone o mračnoj strani 'Sirovih strasti': Zbog filma su mi uzeli skrbništvo nad sinom

Sharon Stone (65) kaže da je izgubila skrbništvo nad djetetom zbog golotinje u filmu 'Sirove strasti'

Iako ju je film proslavio, Stone kaže da ju je i uništio.

Glumica je nedavno u epizodi emisije 'Stol za dvoje s Bruceom Bozzijem' rekla da je film Paula Verhoevena iz 1992. postao toliko zloglasan da je Stone izgubila skrbništvo nad sinom više od 10 godina nakon što je objavljen .

- Izgubila sam skrbništvo nad svojim djetetom. Sudac je pitao moje dijete, mog malenog, sićušnog dječaka, 'Znaš li da tvoja majka snima filmove o seksu?' Ova vrsta zlostavljanja od strane sustava i propitkivanje o tome kakva sam majka zbog uloge u filmu - rekla je Sharon.

- Ljudi sada hodaju uokolo bez odjeće na običnoj televiziji - dodala je: 'Vidjeli ste možda manje od pola sekunde moje moguće golotinje, a ja sam izgubila skrbništvo nad svojim djetetom...', rekla je.

Tražila skrbništvo, nije ga dobila...

Podsjetimo, Stone se udala za istraživačkog novinara Phila Bronsteina 1998. te su posvojili sina Roana 2000. Međutim, Bronstein je 2003. podnio zahtjev za razvod, što je dovelo do toga da Stone zatraži puno skrbništvo, a 2004. puno skrbništvo joj je bilo odbijeno zbog filma.

U to je vrijeme objavljeno je da je sudac samo odbio Stonein zahtjev da preseli sina iz San Francisca, gdje je Roan živio s Bronsteinom, natrag u Los Angeles s njom. Sudac je navodno utvrdio da je Stone imala tendenciju 'pretjerano reagirati' na Roanove razne zdravstvene probleme, te da je Bronstein bio u mogućnosti pružiti dosljednu njegu.

Shone je komentirala i ljubavni život nakog tog.

- To je također okončalo moj svijet izlazaka. Mislim da muškarci nisu željeli izlaziti sa ženom o kojoj su drugi muškarci tako razmišljali. I to je također promašaj muške stvarnosti. Ne mogu proći kroz to - otkrila je.