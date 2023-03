Težak period za Sharon Stone: 'Borim se s rakom, a još sam i izgubila polovicu bogatstva'

Glumica Sharon Stone (65) imala je u četvrtak emotivni govor na eventu povodom Ženskog fonda za istraživanje raka. U govoru se osvrnula na svoju borbu s rakom dojke, ali i na financijske nepogode koje su je nedavno snašle.

- Te mamografije nisu zabavne. Otišla sam u bolnicu i rekla im: 'Ako me otvorite i vidite da imam rak, molim vas, odstranite mi obje dojke', jer ja nisam osoba koju definiraju moje grudi. To možda zvuči smiješno jer ste svi vidjeli moje grudi. Vidjeli ste moje grudi nakon operacije, niste ni znali to - ispričala je glumica koja je bila na operaciji rekonstrukcije grudi 2001. nakon što su joj liječnici uklonili benigne tumore.

Foto: Instagram/Youtube/Screenshot

Uz tešku borbu s rakom, prošle je godine glumica izgubila pola svog bogatstva zbog pada banke Silicijske doline.

Foto: Lisa OConnor/AFF-USA.com

- Znam da nije jednostavno poslati SMS poruku kako bi uplatili novac, barem meni, ja sam idiot za tehničke stvari, ali mogu napisati ček. A sada je i to hrabrost jer znam što se događa. Upravo sam izgubila pola svoga novca zbog jedne situacije s bankom - ispričala je Stone.

Najčitaniji članci