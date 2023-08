SHIP festival od 14. do 17. rujna u Šibeniku: Jedan od govornika na konferenciji bit će Mrle...

James Minor, potpredsjednik kultnog i jednog od najvećih glazbenih festivala u svijetu SXSW Music Festivala (Austin, Texas) bit će glavni govornik na SHIP festivalu koji će se održati od 14. do 17. rujna u Šibeniku.





Minor iza sebe ima više od 25 godina iskustva u glazbenoj industriji. Radio je kao glazbeni menadžer te agent za glazbenike, ali i klubove u Austinu i New Yorku. Poznati je zagovornik talenta u usponu i česti je govornik na konferencijama diljem svijeta.

Foto: PROMO

U prvom posjetu Hrvatskoj predstavit će SXSW festival koji 2024. slavi 38. sezonu i odgovoriti na pitanja glazbenih profesionalaca koji će moći iz prve ruke saznati sve o ovom važnom festivalu za sve glazbenike koji imaju želje izvesti svoju glazbe "preko bare". Sve informacije saznajte u Kući umjetnosti Arsen, 15.09.2023. u 13:15, a treba napomenuti da je SXSW Music Festival najveći glazbeni festival te vrste na svijetu, s 1583 izvođača iz 60 zemalja koji su nastupili na 78 lokacija u 2023. godini.

Osim njega na konferencijskom dijelu festivala gostovat će preko šezdeset europskih glazbenih profesionalaca iz 16 zemalja svijeta i to:

Foto: PROMO

Admir Sinani (Entrio, HR), Alek Bošković (Believe Music, RS), Ana Bajo (Superval, HR), Andrija Bakula (Fortress of Culture Šibenik, HR), Ave Tölpt (Music Estonia, EE), Benjamin Demelemester (CNM, FR), Bojan Musulin (IDJDigital, RS), Boyan Pinter (SPIKE Showcase, Glastonbury Festival, BG/US), Brenda Dobrovicsová (Rock for People, CZ), Chris Cooke (CMU, UK), Corinne Sadki (EMEE, CNM, FR), Damir Martinović Mrle (Let 3, HR), Daniel Somló (BUSH, HU), Danijel Sikora (Pozitivan ritam, HR), Dario Draštata (Dallas Records, RUDNA, HR), David Arias (Primavera Sound, ES), Dénes Pécsi-Szabó (Up Music Budapest, BUSH, HU), Dino Grgurić (Velvet Festival, HR), Dominik Prok (Nová Cvernovka, 52 Hertz Whale, SK), Erik Omeragikj (MKC Skopje, MK), Eszter Décsy (EEnlarge Europe, Corner Art Management, HU), Fabian Stilke (Universal Music, AT), Igor Vidović (EXIT Festival, RS), Ingrid Kohtla (Tallinn Music Week, EE), Jovana Coka Stanković (KONTAKT Conference, RS), Juliette Olivares (Liva DMA, FR), Kathryn Dryburgh (ATC Live, UK), Katja Thalerová (LALA Slovak Music Export, SHARPE, SK), Klára Nagy (Hangvető, UPBEAT Platform, HU), Koen ter Heegde (Subroutine Records, Yugofuturism, NL), Krešimir Blažević (Rockmark, HR), Lana Bauman (Lacha, SI), Lana Čulig (Aquarius Records, HR), Laura Tandarić (Močvara, HR), Lia Mansola (The Orchard, GR), Luka Kerečin (Qaboos, HR), Luka Zadro (JeboTon, HR), Malena Drela (jazzahead!, DE), Márton Náray (Sound Czech, CZ), Mate Škugor (Žedno uho, HR), Matjaž Manček (Kino Šiška, SI), Michal Berezňák (LALA Slovak Music Export, SHARPE, SK), Milan Majerović-Stilinović (HDS ZAMP, HR), Miran Rusjan ( MENT Ljubljana, Moonlee Records, SI), Miro Tabak (HDS ZAMP, HR), Monika Gava (Krokodil Studio, RS), Nela Peshovska (PIN Conference, Taksirat, D Fest, MK), Nik Drozg (Kino Šiška, Channel Zero, SI), Oskar Štrajn (ESNS, NL), Paulina Parvanov (Waves Vienna, AT), Peter Baroš (Ministry of Culture Slovenia, SI), Primož Kristan (SIGIC, SI), Rastko Tomić (Highwaystar Magazine, RS), Rob McGee (FMLY Agency, UK), Ruth Koleva (Sofia Live Fest, Kanjian Music, BG/US), Sanja Burlović (AKC Attack!, HR), Sanjin Đukić (LAA, Pola, HR), Sara Ercegović (ŽEN, HR), Savannah Rudlin (BUSH, HU), Stanislav Drča (KC Lab, RS), Tamara Kamińska (Music Export Poland, EMEE), Tena Šarčević (Glazba.hr, HR), Vedran Meniga (Pozitivan ritam, HR), Vedran Peternel (Zagreb Calling, Zvučni Zid, HR).

Foto: PROMO

Tijekom četiri festivalska dana na šest pozornica izmijenit će se žanrovski raznolika domaća i strana glazbena imena. Nastupit će 42 izvođača iz 15 europskih zemalja i to po sljedećem rasporedu:

Četvrtak, 14/09/2023

Nu Genea live band (IT), Porto Morto (HR), Chui (HR), nemanja (HR), DJ Demian (HR), microslav (HR)

Petak 15/09/2023

52 Hertz Whale (SK), Aze (AT), Bad Daughter (HR), badfocus (CZ), Baptiste Lagrave (FR), Daliborovo Granje (HR), DayKoda (IT), freekind. (HR/SI), Gradske Bitange (HR), Neon Lies (HR), Nika Turković (HR), tonota (HR), Trokut (HR), Vizelj (RS), X.U.L (SI), Zarina Prvasevda (MK), Zimbru (RO), Zuzanna Całka (PL)

Subota 16/09/2023

(HR), Ana Antonova (HR), BEACHPEOPLE (DE), Ben T Kadar (HU), Brvski (BA), Dunjaluk (HR), Fikcio Monger (HR), Fran Vasilić (HR), Iskra (MK), Jan Niković (HR), Nataleé (RS), Puluup (EE), RotorMotor (SI), S/UMAS (HR), Smrdljivi Martini (HR), Šimun Matišić (HR), Tolstoys (SK), ŽEN (HR)

Nedjelja 17/09/2023

Farewell Party