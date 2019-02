Show 'Ljubav je na selu' njima je donio zaruke, brak i prinove

Novi kandidati u jubilarnoj desetoj sezoni emisije 'Ljubav je na selu' kreću u potragu za svojim srodnim dušama. Sudeći po prošlim emisijama, ljubav će sigurno prštati na sve strane. Show je dosad zaslužan za sedam brakova, trinaestero djece, a jedno je još na putu, prenosi RTL.

Prvi par koji je pronašao ljubav u emisiji bili su Mato Smolčić i Nikolina Trgovac. Ona se zaljubila čim ga je vidjela na televiziji.

- Odmah sam znala da je onaj pravi, on mi je bio najzgodniji - rekla je Nikolina.

Dodala je da je Mato već u prvom telefonskom razgovoru shvatio da je ona žena njegova života. Nakon sedam mjeseci veze “pale” su zaruke, potom i svadba, a par je u braku dobio dvoje djece.

Foto: RTL

U drugoj sezoni zaljubili su se Nikolina Bunčić (40) i Stjepan Pavlić (42), koji su danas roditelji troje djece te žive na Stjepanovu imanju u Gredi kraj Siska. Kažu da im je svaki dan kao medeni mjesec. Tvrde da ih ljudi još prepoznaju.

- To su sve pozitivni komentari i ljudi s nama vole porazgovarati jer se još sjećaju naše sezone. Popularni smo u našem kraju - kaže poljoprivrednik. Dodaje kako se svi oduševe kad čuju da imaju djecu. Upravo zbog njih su snimali sve emisije kako bi ih djeca mogla gledati jednog dana kad narastu.

- Neka vide na koji su se zanimljiv način upoznali njihovi mama i tata - smije se Nikolina. Stjepan, koji i danas pomno prati emisiju, dodaje:

- Nadam se da će se neki spojiti i zaljubiti poput nas. 'Ljubav je na selu' spojila je i Tomislava (34) te Karolinu Copić koji su postali roditelji djeteta. Za Mihaela Sklizovića i Saru Hrnčić show je bio pun pogodak. Njihove zaruke su se odvijale pred kamerama, a danas su roditelji dječaka Borne.

Foto: RTL

Osim Sare i Mihaela, bebu su nedavno dobili i Dragana Vojnović (25) i Nemanja Blanuša (23). Ovaj par se u početku svađao. Dragana ga je jedanput čak i otjerala sa svog imanja pa nitko nije vjerovao da će baš on biti taj koji će joj ukrasti srce.

- Nema se tu što puno reći. Da nije bilo showa, tko zna bismo li Dragana i ja bili zajedno, a kamoli postali roditelji! Sretan sam što je ispalo baš ovako - rekao je Nemanja za RTL. Danas su roditelji dviju djevojčica - Sare i Lare.

Foto: Facebook

U realityju su se zaljubili i Karolina Žalac i Anto Dogan. Ona se u Antu zaljubila čim ga je vidjela na malim ekranima pa mu je odlučila poslati pismo. Nakon dvije godine zaruka vjenčali su se 2016. na tradicionalnoj svadbi na kojoj je bilo 300-tinjak uzvanika.

U osmoj sezoni realityja bilo je 'prstenja kao u priči'. Poslije te sezone zvonila su crkvena zvona za čak tri para. Farmeri Vinko, Andre i Zvonko nisu susprezali emocije unatoč kamerama koje su ih okruživale. Dušu su stavili na pladanj te su požurili izabranicama pokloniti zaručnički prsten, a one su veselo pristale na udaju.

Farmer Zvonko Koprivnjak (38) tako se na prvi pogled zaljubio u Nikolinu Šalić (34) te ju je zaprosio u emisiji 'Iza kulise'.

Foto: RTL

- Onog dana kad mi je voditeljica Marijana donijela pisma, dogodilo se čudo. Otvorio sam pismo, vidio njezinu sliku i istog trena se zaljubio. Odmah me ošinulo. Još kad sam prvi put ugledao Nikolinu kako hoda prema meni, odmah sam osjetio da je to ‘ona’ i zato je izletio onaj: ‘Ajme, majko moja mila, to je to’ - rekao je zaljubljeni Baranjac. Prošle godine postali su roditelji djevojčice.

Osim njih, i Vinko Perković (51) zaručio se odabranicom Marijom Vrdoljak. Odveo je partnericu u Veliki Tabor, u kojemu ju je odlučio zaprositi kraj dvorca. Priredio joj je piknik na dekici sa šampanjcem i voćem. I Marina Peštaj (43) zaručila se u showu, i to za farmera Andru Bogunovića.

- Pala sam na njegovu otvorenost, jednostavnost i dobrotu. Sviđa mi se što pokazuje osjećaje i kod njega nema glume. Sve ti kaže u lice - rekla je Marina, koja Andri, zvanom Capitano, nije mogla odoljeti.

Ključno je, kaže, što je i prije nego što je njega srela, bila sretna i zadovoljna. Par iz zadnje sezone, Valentina Curić (26) i Vatroslav Tijan (41) pohvalili su se zarukama na društvenim mrežama. Vatroslav je šokirao svoju odabranicu i iznenadio je kod kuće.

Foto: Instagram

- Dolazim u stan i otključavam vrata, a onda čim sam otvorila vrata, uhvatio me smijeh kad sam vidjela njega kako kleči. Baloni, srce od svijeća i latice ruža... Čak dva prstena, kaže da je imao viška novca pa da izaberem jer sam zahtjevna, valjda će mi jedan od ta dva odgovarati - šali se Valentina. Dodala je kako je sve lijepo ispalo.

- Bilo je posebno i romantično! Svijeće, latice ruža, baloni i srca, i to što je sam bojom pisao natpise na balone, ispalo je jako lijepo, i još sam u tom doživljaju. Kleknuo je i držao dva prstena te me pitao: ‘Hoćeš li se udati za mene’. Bio je jako smiješan, pustila sam ga malo da kleči - iskrena je bila Valentina.

Zaljubljeni par se upoznao na snimanju i, kako kažu, odmah su kliknuli. Otkrili su i da će uskoro postati roditelji djevojčice. Par se veseli prinovi, a vjenčanje će organizirati na ljeto.

- Svadba će biti 27. srpnja i već znam da će biti bajkovito jer ćemo je organizirati na plaži u Ražancu kraj Zadra - otkrila nam je presretna Valentina.