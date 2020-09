Show se nastavlja: Ovogodišnja dodjela Emmyja bit će virtualna

Najviše nominacija, i to nevjerojatnih 26, imaju 'Čuvari' HBO-a, većinom u kategorijama mini serija. Jeziva adaptacija stripa koja se prikazuje od listopada obračunava se s povijesnim američkim rasizmom

<p>Komičar<strong> Jimmy Kimmel</strong> bit će domaćin 72. ceremonije dodjele Emmyja u nedjelju i vodit će je iz praznog kazališta u Los Angelesu, u kojem su mjere kretanja još uvijek strogo ograničene. Nominirani će ceremoniju pratiti iz svojih domova.Organizatori potiču dobitnike da budu kreativni u govorima i opušteni, pa su tako pozvani da budu u pidžamama umjesto u haljinama i odijelima dok će Jimmy voditi emisiju u zaštitnom odjelu. </p><p>- Gledanost Emmyja godinama pada. Ako ništa drugo, ovo je prilika da se stvari malo prodrmaju, da dodjela bude kao nikada prije. Pa čak i ako ispadne potpuna katastrofa, bit će barem zanimljiva katastrofa. I to je zbilja ono što svi žele u 2020. - kazao je Libby Hill, urednik televizijskih nagrada IndieWirea. </p><p>Najviše nominacija, i to nevjerojatnih 26, imaju "Čuvari" HBO-a, većinom u kategorijama mini serija. Jeziva adaptacija stripa koja se prikazuje od listopada obračunava se s povijesnim američkim rasizmom, policijskim nasiljem čak i nošenjem maski. Serija je oduševila kritičare i publiku.</p><p>- Čuvari govore o trenutku u kojem živimo - kaže Hill, koji seriji predviđa mnogo nagrada.</p><p><strong>Tko će naslijediti "Igre prijestolja"?</strong></p><p>Budući da je završila HBO-ova serija "Igre prijestolja", rekorder po broju dobivenih Emmyja, borba za nagrade u kategoriji dramskih serija bit će puno napetija.</p><p>- Olakšanje je za HBO da imaju (seriju) 'Nasljeđe' u pravo vrijeme - rekao je kolumnist <strong>Deadlinea Pete Hammond.</strong></p><p>Serija o moćnoj obitelji koja upravlja medijskim carstvom dobila je Emmy za prvu sezonu, a sada je za drugu nominirana u 18 kategorija. Jednak broj nominacija dobila je i Netflixova serija "Ozark", mračna priča o pranju novca na američkom srednjem zapadu.</p><p>Netflixove su serije dobile rekordnih 160 nominacija, pa se tvrtka nada da prvi put osvojiti i neke od glavnih nagrada. Iza njih vrebaju serija o britanskoj kraljevskoj obitelji "Kruna" te "The Mandalorian" koji se nastavlja na Ratove zvijezda, a već je ovoga tjedna osvojio pet Emmyja u tehničkim kategorijama za kompaniju Disney+.</p><p><strong>Emmy susreće Velikog brata</strong></p><p>Glavni kandidati za najbolju komediju su prijašnja pobjednica "Čudesna gospođa Maisel", priča o kućanici koja postane standup komičarka, te "Schitt's Creek", kanadska serija koja je u petoj sezoni, a dosad nije imala nijednu nominaciju. Postala je hit nakon što je potpisan ugovor s Netflixom za emitiranje zadnje sezone.</p><p>- Glasači znaju da je to zadnja prilika serije. To je velika šansa - navodi Hammond. Više od trećine svih nominacija osvojili su crni glumci, a nagradu za životno djelo dobit će <strong>Tyler Perry.</strong></p><p>Afroamerički mogul zabavne industrije poznat je kao zagovornik veće raznolikosti u Hollywoodu i platio je troškove pogreba žrtava policijskog nasilja, uključujući i Georgea<strong> Floyda</strong>. Očekuje se da će mnogi govornici na dodjeli govoriti o rasizmu, dok će iznimno liberalni Hollywood vjerojatno kritizirati Donalda Trumpa.</p><p>Tema nekih od dobitnika na ceremoniji, koju Kimmel najavljuje kao "Emmy susreće Velikog brata", vjerojatno će biti i pandemija koja je osobito teško pogodila Sjedinjene Države. </p>