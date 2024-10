Shrvana Cheryl Cole: 'Naš sin će jednom vidjeti ovo što pišete o Liamu, molim vas, nemojte...'

Dok se pokušavam snaći nakon ovog potresnog događaja i rješavati vlastitu tugu u ovo neopisivo bolno vrijeme, htjela bih vas sve lijepo podsjetiti da smo izgubili ljudsko biće. Liam nije bio samo pop zvijezda i slavna osoba, bio je sin, brat, ujak, dragi prijatelj i otac našem sedmogodišnjem sinu, poručila je bivša partnerica Liama Paynea, pjevačica Cheryl Cole.

Oglasila se prvi put nakon pjevačeve smrti. Cheryl i Liam su 2017. dobili sina Beara, kojeg su i nakon prekida nastavili zajedno odgajati.

- Sinu koji se sada mora suočiti sa stvarnošću da više nikad neće vidjeti svog oca. Ono što me najviše uznemirava je to što će Bear jednog dana imati pristup gnusnim izvješćima i medijskom iskorištavanju koje smo vidjeli u posljednja dva dana. Slama mi srce što ga u budućnosti neću moći zaštititi od toga. Molim vas da razmislite, čemu služe neki od ovih napisa osim da nanose dodatnu štetu svima koji su ostali skupljati komadiće - zavapila je na društvenim mrežama u petak pa nastavila:

- Prije nego što ostavite komentar ili snimite video, zapitajte se želite li da ih vaše dijete ili obitelj čitaju. Molim vas, dajte Liamu ono malo dostojanstva koje mu je preostalo nakon smrti, da počiva u miru.

Pjevača su u srijedu pronašli mrtvog ispred hotela u Buenos Airesu. Preminuo je na licu mjesta od višestrukih ozljeda, uključujući i frakturu lubanje, kad je pao s visine od 14 metara s balkona hotela, potvrdio je Alberto Crescenti, voditelj hitne službe Buenos Airesa, a prenio je Daily Mail u četvrtak.

Liam i Cherly upoznali su se još 2008. godine. Tad je 14-godišnji Payne došao na audiciju za X Factor, na kojoj je ona bila jedna od članica žirija. Payne je pjevao Sinatrinu popularnu pjesmu 'Fly Me to the Moon', a Cole je ostala impresionirana i poručila da je 'jako sladak', navodi Us Weekly.

Ipak, mediji su ih prvi put povezali 2016., nakon što se Cole rastala. Iduće godine stigao im je Bear.

- U srijedu 22. ožujka Liam i ja smo postali roditelji ovom nevjerojatno lijepom, zdravom malom dječaku - napisala je Cole tada na društvenim mrežama te dodala kako su nevjerojatno sretni. Oglasio se tad i Payne.

- Ovo je trenutak kojeg nikad neću zaboraviti i moja najdraža uspomena - poručio je te dodao da ga je Cheryl impresionirala.

No, idila nije dugo potrajala. Već 2018. godine odlučili su otići svatko svojim putem.

- Cheryl i ja smo odlučili da se razilazimo. Bila je to teška odluka za donijeti - napisao je na X-u Payne.

