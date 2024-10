Oglasila se cura Liama Paynea, koja je bila s njim u Argentini: 'Dajte mi milosti, molim vas...'

Hvala za sve nježne riječi i ljubav. Potpuno sam izgubljena. Ništa u proteklih nekoliko dana nije izgledalo stvarno. Tražim i molim se da mi pružite milost da se snađem u ovom nasamo, napisala je Kate Cassidy u petak na Instagramu.

Oglasila se prvi put nakon smrti partnera, pjevača Liama Paynea.

- Liam, anđele moj. Ti si sve. Želim da znaš da sam te voljela bezuvjetno i potpuno. Nastavit ću te voljeti do kraja života. Volim te, Liam. 444 - dodala je influencerica.

Foto: Instagram

Pjevač je bio u Argentini zbog gostovanja na koncertu Nialla Horana, nekadašnjeg kolege iz One Directiona. S njim je došla i Cassidy te su, kako je ranije otkrila, planirali ostati pet dana, ali na kraju su bili dva tjedna.

Dva dana prije smrti vratila se u Miami

Cissidy je samo dva dana prije njegove smrti napustila Argentinu. Kate je 14. listopada na TikToku otkrila da se vratila u Miami, dok je Liam ostao u Buenos Airesu.

- Iskreno, volim Južnu Ameriku, ali mrzim predugo biti na jednom mjestu. Tamo smo trebali biti pet dana, a to se pretvorilo u dva tjedna. Bila sam kao: 'Moram ići kući' - rekla je na TikToku.

Cassidy je ispričala da je dobila 'čudan osip' prije leta zbog 'tjeskobe' oko putovanja. Kasnije je priznala da je doživjela olakšanje kad je došla kući.

- Bila sam tako sretna što sam doma - dodala je.

Foto: Instagram

Dva dana nakon njezinog TikTok videa, Liam je pronađen mrtav u Buenos Airesu. Preminuo je na licu mjesta od višestrukih ozljeda, uključujući i frakturu lubanje, kad je pao s visine od 14 metara s balkona hotela, potvrdio je Alberto Crescenti, voditelj hitne službe Buenos Airesa, a prenio je Daily Mail u četvrtak.

Foto: AGUSTIN MARCARIAN/REUTERS

Tko je Kate Cassidy?

Kate je influencerica iz Londona koja je diplomirala na Sveučilištu Coastal Carolina u proljeće 2021. Na Instagramu je prati više od 260 tisuća ljudi, s kojima često dijeli fotografije s putovanja. S Liamom je počela izlaziti u listopadu 2022. Da su prekinuli, počelo se šuškati u svibnju 2023., ali par je to demantirao kad se zajedno pojavio u Londonu.

Ubrzo nakon što je njihova veza postala javna, Liamovi obožavatelji počeli su je optuživati na društvenim mrežama da je s pjevačem samo zbog njegova novca. Payne je tada stao u njezinu obranu.

- Možete mi reći bilo što i to me neće uvrijediti. Nikada nisam osjećao ljubav kakvu osjećam prema Katelyn. Mi jedno drugo činimo boljim ljudima. Ako je sa mnom samo zbog novca, dao bih joj sve što imam. Ali nije (molim vas, sjetite se da sam i vraški seksi), znam da sam zabavna i draga osoba. I boli me briga, po prvi put u životu sam istinski sretan - poručio je na Instagramu.

Foto: Henry Nicholls/REUTERS