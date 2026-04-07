ISCRPLJUJUĆE

Sienna Miller o snimanju 18+ scena s Affleckom: 'Trajalo je devet sati, tresla sam se...'

Piše Dora Pek,
Čitanje članka: 2 min
Sienna Miller o snimanju 18+ scena s Affleckom: 'Trajalo je devet sati, tresla sam se...'
Foto: Ian West/PA Images/PIXSELL

Glumica se prisjetila snimanja ljubavnih scena s Benom Affleckom za film 'Live by Night'

Pisalo je da to radimo posvuda: u autu, u baru... Pomislila sam: 'Pa mi ćemo cijeli dan snimati samo ljubavne scene! U redu, kako ćemo to izvesti, prisjetila se glumica Sienna Miller snimanja intimnih scena s Benom Affleckom za film 'Live by Night'.

JESTE LI ZNALI? FOTO Poznati su i inteligentni: Ove zvijezde imaju visok IQ, a među njima je i jedan Hrvat!
FOTO Poznati su i inteligentni: Ove zvijezde imaju visok IQ, a među njima je i jedan Hrvat!

U drami iz 2017. godine Affleck je glumio gangstera Joea Coughlina, a Miller njegovu ljubavnicu Emmu Gould. Uz njih glumili su i Zoe Saldana, Elle Fanning te Brendan Gleeson. Miller je uoči premijere filma priznala da joj je prijateljski odnos s Affleckom pomogao prebroditi snimanje intimnih scena.

- Ben i ja smo, hvala Bogu, kao brat i sestra, pa nije bilo neugodnosti. Bilo je tu samo puno blesavog hihotanja. On je vrlo profesionalan, ja nisam, ali on jest. U takvom okruženju scena je ispala dobro - ispričala je glumica.

London: Poznati na premijeri filma Live By Night
Foto: Keith Mayhew/Landmark Media / IPA

Snimanje se trajalo čak devet sati.

- Naravno, nakon devet sati snimanja, tresla sam se, a suze su mi tekle niz lice. Ne mogu vam to ni opisati, ali jednostavno se morate smijati. Ben je ostao profesionalan. To je jednostavno takav posao - rekla je Miller.

Dodala je kako je Affleck u jednom trenutku rekao direktoru fotografije da samo 'nastavi snimati' dok su oni simulirali seks.

- Pomislila sam: 'U redu, očito je Joe Coughlin pravi majstor. To se dogodilo tri puta, a nakon trećeg puta sam ga pitala: 'Šališ li se ti to?' - prisjetila se te dodala kako je u jednom trenutku zbog smijeha morala napustiti set.

London: Poznati na premijeri filma Live By Night
Foto: Ian West

Nije poznato je li na snimanju filma 'Live by Night' bio prisutan koordinator za intimne scene. Takvi stručnjaci danas su sve češći u filmskoj industriji. Pomažu glumcima da se osjećaju sigurno i ugodno tijekom snimanja osjetljivih scena.

Koordinatorica za intimnost Brooke M. Haney objasnila je da do stvarnog uzbuđenja na setu rijetko dolazi.

- To zapravo nije uobičajeno. Ipak smo na poslu, zar ne? Uz jaka svjetla, mikrofone, nekoliko kamera uperenih u vas, redatelja i ostatak ekipe koji sve promatraju na monitorima, situacija jednostavno nije nimalo seksi - rekla je.

USA - Hollywood Film Awards - Beverly Hills
USA - Hollywood Film Awards - Beverly Hills | Foto: HPA/IPA/PIXSELL/IPA/PIXSELL/Instagram

FOTO Trudna Diletta pokazala kako je provela Uskrs te otkrila sve veći trbuh: Evo kako izgleda
UŽIVA U TRUDNOĆI

FOTO Trudna Diletta pokazala kako je provela Uskrs te otkrila sve veći trbuh: Evo kako izgleda

Poznata talijanska sportska novinarka i voditeljica uskoro će roditi drugo dijete, a sada je na Instagramu pokazala kako je provela prošli tjedan...
Evo što će biti danas u Divljim pčelama: Marko prosi Manuelu
NOVA EPIZODA

Evo što će biti danas u Divljim pčelama: Marko prosi Manuelu

Večeras od 20.15 sati na RTL-u na rasporedu je još jedna epizoda serije 'Divlje pčele'
Evo što će se događati u vašim omiljenim serijama u utorak
DNEVNI PREGLED

Evo što će se događati u vašim omiljenim serijama u utorak

Doznajte što vas očekuje ovog utorka 7. travnja u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Divlje pčele', 'La promesa', Chicago P.D.', 'Kumovi', 'Crno more', 'Velvet: Novo carstvo'...

