Sienna Miller o snimanju 18+ scena s Affleckom: 'Trajalo je devet sati, tresla sam se...'

Pisalo je da to radimo posvuda: u autu, u baru... Pomislila sam: 'Pa mi ćemo cijeli dan snimati samo ljubavne scene! U redu, kako ćemo to izvesti, prisjetila se glumica Sienna Miller snimanja intimnih scena s Benom Affleckom za film 'Live by Night'.

U drami iz 2017. godine Affleck je glumio gangstera Joea Coughlina, a Miller njegovu ljubavnicu Emmu Gould. Uz njih glumili su i Zoe Saldana, Elle Fanning te Brendan Gleeson. Miller je uoči premijere filma priznala da joj je prijateljski odnos s Affleckom pomogao prebroditi snimanje intimnih scena.

- Ben i ja smo, hvala Bogu, kao brat i sestra, pa nije bilo neugodnosti. Bilo je tu samo puno blesavog hihotanja. On je vrlo profesionalan, ja nisam, ali on jest. U takvom okruženju scena je ispala dobro - ispričala je glumica.

Snimanje se trajalo čak devet sati.

- Naravno, nakon devet sati snimanja, tresla sam se, a suze su mi tekle niz lice. Ne mogu vam to ni opisati, ali jednostavno se morate smijati. Ben je ostao profesionalan. To je jednostavno takav posao - rekla je Miller.

Dodala je kako je Affleck u jednom trenutku rekao direktoru fotografije da samo 'nastavi snimati' dok su oni simulirali seks.

- Pomislila sam: 'U redu, očito je Joe Coughlin pravi majstor. To se dogodilo tri puta, a nakon trećeg puta sam ga pitala: 'Šališ li se ti to?' - prisjetila se te dodala kako je u jednom trenutku zbog smijeha morala napustiti set.

Nije poznato je li na snimanju filma 'Live by Night' bio prisutan koordinator za intimne scene. Takvi stručnjaci danas su sve češći u filmskoj industriji. Pomažu glumcima da se osjećaju sigurno i ugodno tijekom snimanja osjetljivih scena.

Koordinatorica za intimnost Brooke M. Haney objasnila je da do stvarnog uzbuđenja na setu rijetko dolazi.

- To zapravo nije uobičajeno. Ipak smo na poslu, zar ne? Uz jaka svjetla, mikrofone, nekoliko kamera uperenih u vas, redatelja i ostatak ekipe koji sve promatraju na monitorima, situacija jednostavno nije nimalo seksi - rekla je.