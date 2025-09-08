Silente rasprodali dva koncerta u Zagrebu, dodali i novi datum

Grupa Silente rasprodala je koncerte u Vintage Industrial Baru planirane za 14. i 15. studeni. U prodaji se još nalaze ulaznice za svirke u četvrtak 13. i danas dodani datum 12. studenog, što znači da će bend ovaj zagrebački klub ukupno zauzeti na četiri dana.

Foto: PROMO

Silente se tako vraća u Vintage, koncertni prostor koji su do sada više puta rasprodavali na seriju od četiri ekskluzivna koncerta. Bit će to prve klupske svirke benda u Zagrebu, nakon što su čak četiri dana zaredom rasprodali klub Sax početkom prosinca prošle godine.

Silente će na koncertima provesti kroz desetljeće dug glazbeni put, s osvrtom na dosadašnje albume i aktualne singlove. Novi datum zagrebačke rezidenture u Vintage Industrial Baru dolazi nakon još jedne ljetne turneje kojom je bend dokazao da je jedan od koncertno najaktivnijih.

Silente ujedno s aktualnim singlom 'Onaj isti' već 6 mjeseci drži poziciju među najslušanijim pjesmama na nacionalnoj top 100 listi, a četvrti je to singl skinut s nadolazećeg materijala. Uoči novih zagrebačkih koncerta grupa će predstaviti i novi singl.

Foto: PR

Ulaznice su u prodaji za srijedu 12. studenog po 'early bird' cijeni od 20 eura do 30. rujna, a od 1. listopada cijena se penje na 22 eura. Ulaznice za četvrtak 13. studenog su u prodaji po cijeni od 22 eura. Dostupne su u sustavu CoreEvent.