Silvana bila kod Dragoljuba na farmi, a sad otkriva: Zaljubljena sam. Upoznali smo naše obitelji

Silvana Matić u 15. sezoni 'Ljubav je na selu' borila se za Dragoljubovo srce, ali farmer ju je prvu izbacio nakon što je neko vrijeme provela kod njega na farmi. Gledateljima je već dobro poznata iz prethodne sezone kad se prijavila kod farmera Branka Stanše. Bilo je netrpeljivosti između nje i Ljiljane, dok je s Jasminkom, kaže, i dalje u intenzivnom kontaktu. Ova Riječanka na iskustvo pred kamerama gleda vrlo pozitivno, a za RTL je otkrila da joj je netko ukrao srce.

Nije je iznenadilo kada ju je Dragoljub izbacio, kaže, ona se nije ni natjecala.

- Imala sam neka saznanja i prije no što smo došle na farmu. Suze su pobijedile, a daljnji favorit mi je Jasminka. Ostvarila sam svoj cilj, došla sam do njegove farme i to mi je super. Odlično smo se proveli, ima prekrasan vrt, cvijeće, on je bio korektan, ali padao je na suze. Postoje one lažne, a mislim da su to u njenom slučaju. Moja taktika je bila iskrenost, a mislim da Dragoljub nije bio iskren - rekla je Silvana.

U sjećanju će joj ostati baš sve, čak i rafting na kojemu je pokisnula kao miš, ali to smatra novim i nezaboravnim iskustvom.

- Jedino nisam još letjela, ali nešto sam načula da će mi to prijatelji omogućiti, barem onaj panoramski let iznad Rijeke. To je ono što još u životu nisam napravila - priznala je Silvana koja je osvojila srce brojnih gledatelja ispred malih ekrana.

Silvana je i prije početka showa za sebe rekla kako je vrlo pozitivna i komunikativna osoba, a to ju je spasilo i od bolesti. Prije četiri godine joj je dijagnosticiran rak, Ne-Hodgkinov limfom, a trenutačno je u remisiji.

- Pozitivnost me i dalje drži na životu, ne smijem se nervirati, ne smijem plakati i to me zaista sve drži. Volim reći u šali da to tjera rak od mene. Prvi mi je dijagnosticiran prije četiri godine, a drugi prije tri tako da sam imala dva raka. Liječnik je uz terapiju, prepisao i tu pozitivu, da sve što kažem, kažem u šali, da se družim s pravim ljudima, a ja to i radim - rekla je.

Otkrila je i kako je sin reagirao na majčin pothvat na televiziji.

- Sin mi kaže da sam bila kraljica, da mu je sve bilo super i da se ničega ne srami. To mi je bitno. Ne govorim nikome ništa iza leđa, svima sve u lice - dodala je.

Silvana je priznala i da se nakon 'Ljubav je na selu' zaljubila prvi put u životu, onako jako i iskreno. Nastavila se družiti s kandidatkinjom Radmilom Galović, a kada joj je došla u posjet, upoznala je muškarca s kojim je sada u vezi.

- Pronašla sam farmera bez farme. Otišla sam kod Radmile i tamo sam upoznala današnjeg dečka. Kliknuli smo i otad smo zajedno. Sad smo kod njega u Sisku, a na kraju četvrtog mjeseca idemo kod mene u Rijeku. Za svadbu nisam još sigurna, ali stepenica po stepenica. Malo je mlađi od mene, nije ništa ljubomoran, ispunjava mi sve želje, a neki dan me vozio na skelu, što mi je isto bila velika želja. Obitelj smo međusobnu upoznali, idemo prema tome da to bude jako ozbiljno - zaključila je.

