Tijekom jutarnjeg buđenja Anamarija se pitala što ako ona i Miron završe u eliminacijama, ali je brzo samu sebe utješila. ''Ja znam tko će nama dati narukvicu, Mario, Marija…'', počela je nabrajati te dodala da će se boriti pa kako im bude suđeno.

POGLEDAJTE VIDEO:

Mario je došao kod Anamarije i Mirona i predložio im "ludu ideju": ''Ja sam danas došao na ludu, ludu, ideju. Ako danas na zajedničkom zadatku bude neki kviz znanja ili kuhanje ili negdje gdje bi mogli dobit Ćiro i Lili, ja bi da vi odustanete. Oni idu gore, vi ste zadnji po novcima i vučete predzadnje, a to su Silvia i Antonio'', ispričao im je svoj plan Mario, a oni su se složili.

''Dosta je ljudi počelo prljavo igrati i drugačije se ne može odigrati igra, a da nije prljavo'', izjavili su Anamarija i Miron koji su prvi osnovali klan.

Za to vrijeme Lili i Ćiro zaključili su da se u kući događaju ružne stvari. ''Baš sam razočarana. Nisam mislila da tako mladi ljudi mogu biti tako proračunati i da gledaju kako gaziti preko mrtvih samo da dođu do svog cilja. To nije poanta ovog showa niti ove igre. Ti pokazuješ svima kakav si karakter. Meni to uopće ne ide u glavu'', rekla je Lili te dodala da će se potruditi da danas ne odu iz showa.

I Silvia i Antonio razgovarali su o klanu koji ih želi pod svaku cijenu izbaciti iz showa. ''Nećemo dati da nas poljuljaju i psihički dovedu do ruba od svojih provokacija i vrijeđanja nego ćemo gledati zadatke da najbolje prođemo i da se ne ravnamo po njihovih 500 kuna koje stave nego da gledamo jedno drugo i da odemo po tu pobjedu'', kazala je Silvia.

Došlo je vrijeme za izazov. ''Pred vama je 15 različitih jela i pića i svaka hrana u sebi ima nešto što njoj ne prirpada. Vi trebate probati svaku hranu i odgonetnuti što ne pripada kojoj hrani. Imate 15 namirnica. Onaj tko pogodi najviše, dobiva pet tisuća kuna, a najgori odlazi u eliminacije'', objasnio je Enis pravila, a prvi su zaigrali Lili i Ćiro. ''Pošto sam kuharica, mislim da neću imati problema s okusima'', rekla je Lili.

Mnogi su za vrijeme izazova koristili kante za povraćanje jer nisu mogli podnijeti određene okuse, a Silvia i Antonio muku su mučili s okusima te se na kraju i posvađali.

Nakon završetka izazova Enis je otkrio tko je prošao zadatak. ''Izvrsnih 9 bodova skupili su Iva i Sandi, ali to nije bilo dvoljno za pobjedu'', otkrio im je Enis. ''Fenomenalnih 10 bodova osvojili su Anamarija i Miron, ali ni to nje bilo dovoljno'', nastavio je. '’12 bodova skupili su Ćiro i Lili i pobijedili!'', otkrio je Enis. ''Najlošija tri boda imaju Silvia i Antonio'', rekao je Enis. U eliminacije su otišli Anamarija i Miron te Silvia i Antonio.

''Bolje bismo prošli da smo od početka igrali igrice, da smo u početku pikirali ljude koga bismo mogli odabrati i povući za rukav da stane na našu stranu, ali da možemo ponovno birati, isto bismo napravili'', rekli su Silvia i Antonio.

Eliminacije su prošle onako kako je Silvia i zaključila da će proći – svi osim Lili i Ćiro svoje su narukvice dali Anamariji i Mironu pa su ona i Antonio napustili show. ''Ne žalim ni za čim, žao mi je naravno što odlazimo, ali veselimo se našem mačku'', zaključili su.Ostalo je još da superpar ciklusa, Iva i Sandi, odluči tko će u kućicu 'Ljubav je na slami', a izabrali su Admiru i Xianga.

Kakvi sve novi izazovi čekaju kandidate, gledatelji će otkriti sljedeći tjedan na RTL-u.