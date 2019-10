Silvia zaplakala nakon što ju je Mijo izbacio: 'Ovo je naš kraj...'

U današnjoj epizodi showa 'Gospodin Savršeni' djevojke razgovaraju o svemu što su dosad doživjele, gledajući fotografije koje su snimile tijekom showa. 'Očekivala sam da će Barbara i prije ispasti, a ni za Emily se nisam iznenadila', rekla je Nikolina, a Nuša kasnije dodala: 'Sad samo čekamo da Mijo odabere pravu i mislim da neće biti svađe između nas i da ćemo ostati u kontaktu'.

Uskoro je Mihaela pročitala pismo i otkrila da sve idu na spoj. 'Nadam se da neće biti nešto visoko. Veselim se, ali malo me i strah što će biti', rekla je Silvia, a Mihaela smatra da će na tom spoju Mijo vidjeti koja je djevojka za njega. 'Nije taj test bez veze', smatra Porečanka, a kad su došle pred dvoranu za penjanje, Silvia je najviše bila razočarana. 'On nas sabotira, da vidi koja je najotpornija,

koja je najluđa da se popne, baci, da se katapultira...', nabrajala je.

Foto: RTL

Mijo ih je čekao u dvorani, a djevojke su se trebale popeti na vrh umjetne stijene i pokupiti što više srca. Nuša je probila led i sjajno obavila zadatak dok se Mihaela pripremala za penjanje, turpijajući nokte! 'Kad je u pitanju Mijo, naravno da je nokte brzo skratila, snalažljiva je ona, ne sumnjam u nju', komentirala je Nikolina, koja se sljedeća penjala. 'Uopće nisam čula djevojke, išla sam prema vrhu i kad sam još vidjela da mi Mijo daje podršku - samo sam se na njega fokusirala', rekla je i uspješno stigla do vrha, ali je bacila puno srca.

Sljedeća je bila Mihaela, a Mijo joj je pomagao jer je bila nesigurna, no uspješno je izvršila zadatak. Silvia se bojala pokušati, no naposljetku je bila odlična. Bile su dvije pobjednice, Nuša i Mihaela, koje su potom odgovarale na pitanja o Miji. Više o njemu znala je Mihaela i dobila je spoj s Mijom, a cure su komentirale kako će sigurno biti u finalu. Navečer je u vilu ponovno došao Mijo kako bi popričao sa Silvijom. 'Bilo mi je drago što me pozvao, ali me istovremeno bilo strah jer nisam znala iz kojih razloga', komentirala je Zagrepčanka. Miju je zanimalo kakvo sad ima mišljenje o zaljubljivanju i poslije priznao kako mu je sve teže odlučiti koja će djevojka ostati do kraja, a dotad su djevojke nagađale zašto su je zvao. 'Možda se sad vrati s ružom i ona je u finalu', rekla je Nuša.

Foto: RTL

U to je vrijeme Mijo govorio Silviji kako je njihova priča, nažalost, gotova. 'Mogu joj pružiti zagrljaj, riječi ohrabrenja i prijateljstvo, više od toga ne mogu', rekao je Mijo, a Silvia dodala: 'Drago mi je što sam te upoznala jer si dobra osoba, dobar dečko i nadam se da ćeš naći nekoga tko ti je više kompatibilan', rekla mu je i uplakana napustila vilu.

Foto: RTL

Poslije se Mijo vratio među djevojke i rekao im da je Silvia otišla kući, a one su bile iskreno tužne. 'Silvia je stvarno borac, ponosna sam što sam je upoznala i bila njezina cimerica', rekla je Nuša, a Mihaela dodala: 'Sutra tko ode na spoj morat će se zapitati hoće li se s njega vratiti'.

Foto: RTL

Sljedeće su se jutro u vili probudile Nikolina, Nuša i Mihaela, razmišljajući o tome kako se bliži kraj i kako je sad sve moguće. 'Lagano smo nervozne i čekamo što će biti od svega', rekla je Mihaela, a Nikolina je istaknula kako su Nuša i Mihaela opasna konkurencija, ali i da je sretna što je daleko dogurala. Potom je stiglo još jedno pismo i Nuša je dobila zadnji spoj. 'Želim to, ali strah me', komentirala je, a Mihaela joj je rekla: 'Danas je vrijeme da prebrodiš strah'.

Dok su se Nuša i Mijo vozili do odredišta, Slovenka je komentirala kako lako komuniciraju o svemu. 'Mogu je slušati danima, volim kad djevojka ima strast prema nečemu', rekao je Mijo i odveo je u romantičnu šetnju Zagrebom, držeći se za ruke da bi naposljetku otišli napraviti upravo takav odljev za uspomenu. 'Jako lijepo iznenađenje za kraj', rekla je Nuša, a Mijo je dodao: 'Nije to kraj, nego

iznenađenje za početak'.

Foto: RTL

Dotad su se Nikolina i Mihaela pakirale u vili. 'Svjesna sam da je blizu kraj, odbrojavamo“, komentirala je Mihaela i dodala kako misli da se Mijo jučer malo razočarao u Nušu jer na kvizu nije znala puno o njemu pa ju je pozvao na spoj da vidi na čemu je. 'Svi znamo kako je ići na popravni, ali hoće li ga Nuša proći, to je stvarno upitno', zaključila je Nikolina.

