Silvija i Mislav Vlašić iz 'Života na vagi' za 24sata: Izgubili smo 145 kila i sad čekamo bebu...

Osjećali smo se presretno i meni je prolazilo kroz glavu kako smo blagoslovljeni jer uz neke moje zdravstvene probleme nisam mislila da ćemo odmah uspjeti, govori nam Silvija Vlašić, bivša kandidatkinja sedme sezone RTL-ova showa 'Život na vagi'. Sa suprugom Mislavom, također bivšim kandidatom iste sezone, očekuje kćer. Vijest ih je zatekla na bračnom putovanju, bez ikakvih znakova trudnoće.

Posumnjali su tek nakon izostanka menstruacije, a Silvija je treći dan napravila test koji je potvrdio sretnu vijest. Iako su bili presretni, odlučili su pričekati prvi pregled prije nego što su je podijelili s najbližima. Nakon toga su obitelj okupili za vikend i pripremili im malo iznenađenje. Na sebi su nosili Dinamove dresove s prezimenom i brojem 25, koji simbolizira godinu njihova vjenčanja, dok su obiteljima pokazali i mali dres s brojem 26, godinom u kojoj stiže njihova beba.

- Svi su bili oduševljeni i presretni - kaže Silvija.

Termin porođaja je početkom srpnja, a o imenu djevojčice još razmišljaju. Imaju nekoliko opcija, ali konačnu odluku još nisu donijeli. Njihov odnos uoči dolaska prinove nije se bitno promijenio.

- Samo se volimo još više i Mislav još više pazi na mene - ističe Silvija.

Njihova ljubavna priča započela je prije tri godine upravo u 'Životu na vagi', gdje su oboje ušli s ciljem promjene životnih navika. Mislav je tad imao 213,5 kilograma i do finala izgubio 88,9, dok je Silvija s 129,1 kilograma došla na 72,3. Zajedno su izgubili čak 145,7 kilograma, a to njihov uspjeh čini još impresivnijim. Mislavov rezultat posebno se istaknuo jer je u show ušao s više od 200 kilograma, a takvi su rezultati rijetkost.

- Nikad nismo imali natjecatelja s više od 200 kilograma koji je napravio ovakav rezultat - rekao je trener Edo Mehmedović za Vlašića.

U finalu je završio na petome mjestu, a voditeljica Marijana Batinić jedva je zadržala suze. 'Mama i tata, možete biti ponosni na ovoga mladića', rekla je voditeljica. Te sezone pobijedio je Mislav Šepić, koji je na prvom vaganju imao 171 kilogram, a do kraja je izgubio 78,8 kilograma, odnosno 46,1 posto tjelesne mase.

- Znam da će moje skidanje kilograma biti cjeloživotna borba i znam da će biti teško, ali sam naučio kad sam prvi put pogriješio i vratio izgubljene kilograme. Ja sam čovjek koji uči na pogreškama - rekao je Šepić.

U finalu su bili i Nina Bandić, Silvija te Goran Bartulović.

- 'Život na vagi' nam je jako promijenio živote, i to nabolje. Ne samo da smo promijenili svoje zdravstveno stanje, nego smo i našli jedno drugo, a to je najveći blagoslov - ističe Silvija te dodaje kako borba s kilogramima i dalje traje.

- Kilogrami su bili i uvijek će biti borba. Pokušavamo ih održavati uz planirane obroke i tjelesnu aktivnost, ali nismo uvijek uspješni u tome. Uvijek će biti uspona i padova, ali kako smo oboje u toj borbi, jako se podržavamo. Kad jedan padne, drugi ga podigne. Međusobna podrška puno znači. Sve je lakše u dvoje - priznaje Silvija te dodaje kako bez showa njihov život danas vjerojatno ne bi izgledao ovako.

'Moguće da se nikad ne bismo upoznali. Vjerojatno ne bismo tako daleko dogurali u showu, možda i ne bismo izgubili tolike kilograme.'

Dolazak djeteta dodatno ih motivira da paze na zdravlje, iako Silvija priznaje da su trudničke želje ponekad jače. Njihova svakodnevica danas je prilično jednostavna.

- Običan dan kao i kod svih drugih. Buđenje, odlazak na posao (oboje radimo u jutarnjim smjenama), dolazak s posla, mali odmor, pa priprema obroka za drugi dan te ovisno o umoru neka zajednička aktivnost kao što je šetnja ili jednostavno pogledamo neki film ili seriju. Vikendi su najčešće rezervirani za obitelj i druženje s prijateljima - kaže Silvija.

Kad se osvrnu na sve što su prošli, najponosniji su na ono što su izgradili zajedno.

- Najponosniji smo što smo pronašli jedno drugo i što se tako dobro slažemo u 90 posto slučajeva te da smo ono što smo si zacrtali za sad to i ostvarili - ističe Silvija.

Prije dolaska prinove imaju jasan plan.

- Za sada su planovi završiti renovaciju stana prije nego što beba dođe, a nakon toga odgajati dijete najbolje što znamo da kad odraste budemo ponosni roditelji - zaključila je Silvija Vlašić.