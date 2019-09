Simbolizira ljubav: Sobin zbog uloge tetovirao mak na ruku...

Glumac Slavko Sobin (34) je za ulogu Igora Šarića u dramskoj seriji 'Drugo ime ljubavi' tetovirao mak na desnoj podlaktici.

- Kad mi je Martina Novaković, šefica make up sektora za seriju pokazala sliku tetovaže koju mi ima lik, oduševio sam se i rekao: 'Znaš što, ja ću to tetovirati'. Volim makove, simboliziraju ljubav, simboliziraju prolaznost svega jer je to cvijet jako kratkog vijeka, simboliziraju revoluciju.... Za moj lik taj mak je simbol njegovog i Lolinog sina Maka. Tako da sam ubio dvije muhe jednim udarcem. Em imam predivnu tetovažu, prvi put na baš jako vidljivom mjestu, em ne moram svaki dan ranije u šminku na lijepljenje falše tetovaže - ispričao je Slavko.

Foto: Luka Dubroja

Uz Makov cvijet ide i Lolino ime, ali to glumac nije istetovirao.

- Volim tetovaže, uglavnom sam ih do sad stavljao na mjesta na kojima se baš ne vide. Imam ih s ovim makom sad ukupno osam. Prva je pala prije četiri godine kad mi je uginula moja kujica Scampy i ta uspomena na nju ujedno mi je i najdraža. Kasnije su dolazile u principu tetovaže koje su mi ili podsjetnici ili simboli nečega - kaže Slavko.

Foto: NOVA TV

Serija se počinje emitirati u nedjelju u 20.15, a Igor Šarić, kojeg glumi Slavko, prodoran je, energičan, brzoplet, nesmotren, ljubomoran, posesivan, prevarant...

POGLEDAJTE VIDEO: