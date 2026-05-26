Evo što je Šime Elez objavio nakon vijesti o prekidu s Majom

Popularna pjevačica Maja Šuput (46) šokirala je javnost u ponedjeljak ujutro kada je potvrdila da su ona i Šime Elez (27), prekinuli. Prošlogodišnji Gospodin Savršeni kratko je za Net.hr jučer rekao kako je 'prekid njihova privatna stvar'.

Nakon toga, 'bacio' se na Instagram na kojem je najavio u 'Igru chefova' i iznenadio sve.

Kandidati showa imali su priliku kuhati za Antoniju Blaće, glumce iz 'Divljih pčela', Gospodu Savršene Karla i Šimu te neke od najprepoznatljivijih lica RTL-ova informativnog programa.

Šime je u showu nasmijao sve svojom reakcijom na limun.

Nakon glamuroznog izazova u kojem su kuhali za RTL-ove zvijezde, uslijedio je eliminacijski test inspiriran filmskim naslovima koji je za jednu natjecateljicu značio kraj puta. Ines je, nažalost, spakirala svoje noževe.

- Očekivala sam ispadanje puno ranije, tako da sam stvarno jako zahvalna na svemu što sam ovdje naučila i na ljudima koje sam upoznala - izjavila je na odlasku, dok su je kolege i šefovi ispratili pljeskom i riječima ohrabrenja.