Šime Elez iz 'Savršenog' otkrio zašto su on i Laura bili na kavi

Šime Elez u finalu showa 'Gospodin Savršeni' birao je između Vanje i Marinele, a na kraju se odlučio za Slovenku Vanju. U podcastu 'Popkast' otkrio je poneke detalje oko showa, ali i oko odnosa s pojedinim djevojkama. U jednoj epizodi Ana mu je istaknula kako je Marinela u showu zbog promocije te kako se bori isključivo za pobjedu.

- Mislim da nije bitno zbog kojih je netko razloga došao nego kako je shvatio show. Mislim da su djevojke Marineli trebale više zamjeriti to što se ona bori za ostanak i za pobjedu jer Marinela je to donekle shvatila kao borbu. Poanta je da pobijedi onaj koji se stvarno ovdje pronađe. Hoćemo li nekome zamjeriti što se ne prepušta emocijama nego jer je u ulozi, u redu, imamo pravo, ali zašto ga osuđivati? - rekao je u podcastu.

Foto: RTL

Laura je u showu 'bacila oko' na Šimu. Ona je ujedno i prva djevojka koju je Šime poljubio u showu. Čitatelj 24sata početkom veljače poslao nam je fotografiju na kojoj se vide Laura i Šime koji provode zajedničko vrijeme u jednom splitskom kafiću.

Foto: Čitatelj 24sata

Sada je Šime konačno otkrio što je radio s Laurom na kavi.

- Laura je zbog svojeg posla dolazila u Split. Tijekom emitiranja, bio sam u kontaktu s nekoliko djevojaka iz showa, još uvijek sam... Kad bi bile neke zajedničke smiješne scene, naravno da bi ih prokomentirali. Isto tako sam i s Laurom prokomentirao sve što se događa oko tog booma koji se događa. Došli smo na ideju da opet mi snimimo našu viralnu scenu i to je to. To je cijela priča iza svega. Netko nas je uslikao na kavi. No, dapače, nije bilo niti potrebe da nešto skrivamo jer bi to samo budilo sumnju, a nema se tu što sakriti - zaključio je.

Foto: rtl