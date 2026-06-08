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POD POVEĆALOM

Šime Elez o popularnosti: Svaki put kad izađem me prepoznaju

Piše Maša Mai Čigir,
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Šime Elez o popularnosti: Svaki put kad izađem me prepoznaju
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Foto: Instagram

Nakon nedavnog prekida Maje Šuput i Šime Eleza čija je veza zaintrigirala javnost, "Gospodin Savršeni" progovorio je o nagloj popularnosti te kako se nosi s njom.

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Na nedavnom događaju na splitskoj Rivi među posjetiteljima bio je i Šime Elez. Njegova popularnost kao i interes za njega ne jenjava, a kod pripadnica ljepšeg spola i dalje mami osmijehe i uzdahe. Otkrio je kako mu je biti pod povećalom javnosti te što sve slava nosi sa sobom.

Foto: Instagram

- Najteže mi se bilo naviknuti na tu prepoznatljivost na ulici. Trebalo mi je dosta vremena da prihvatim da će me svaki put kad izađem iz kuće i odem negdje dobar dio ljudi prepoznati, znati tko sam i tražiti fotografiju - izjavio je za Slobodnu Dalmaciju. Dodao je kako je tek s vremenom prihvatio da anonimnost više nije sastavni dio njegovog života. Za primjer je dao kako se obična šetnja rodnim gradom gotovo uvijek pretvori u fotografiranje s obožavateljima. 

- Okej, nema više anonimnosti. Hoćeš prošetati Rivom? Dobro, prošetat ćeš, ali ljudi će te zaustavljati - dodao je. 

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Govoreći o sve većoj popularnosti, priznaje da mu je najveći izazov upravo to što ga svi prepoznaju. Popularnost mu je donijela i mnogobrojne susrete s obožavateljima koji se često, kako kaže, tresu od uzbuđenja prilikom fotografiranja s njim što njega uvijek iznova iznenadi jer sebe ne smatra nedodirljivom zvijezdom. Kaže da je i bilo mnogih anegdota prilikom upoznavanja obožavatelja, no većinu je zaboravio.

Foto: Instagram

Unatoč popularnosti Šime je ostao vjeran sebi te vjeruje vlastitom osjećaju, što je, kako i sam kaže, najvažnije od svega. 

Podsjetimo, zadnjih godinu dana Šimu se moglo vidjeti u društvu naše popularne pjevačice Maje Šuput, no prije svega nekoliko tjedana medijima je odjeknula njena izjava kako su njih dvoje prekinuli svoju romantičnu vezu.

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- Znate kako je, svaka priča ima svoj početak i kraj, a mi smo se već neko vrijeme približili ovom drugom dijelu - objasnila je pjevačica.

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