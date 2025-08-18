Obavijesti

A ŠTO ĆE MAJA?

Šime Elez otkrio svoje planove: 'Vrijeme je za novu avanturu'

Piše Lucija Raguž,
Šime Elez ovo ljeto se rado druži s Majom Šuput prateći ju po njezinoj obalnoj turneji, a sada je otkrio i koji mu je idući pothvat: 'Odlučio sam svake godine sebi priuštiti iskustvo za pamćenje'

Zajednička pojava 'Gospodina Savršenog' Šime Eleza i Maje Šuput u spotu popularne pjevačice 'Nisam ja za male stvari' bila je uvod u njihovo druženje koje je rezultiralo brojnim fotografijama s jadranske obale koje su prikazivale Šimu i Maju u vrlo prisnim trenucima. Ipak, Šime je na društvenim mrežama otkrio što ima dalje u planu.

- Odlučio sam svake godine sebi priuštiti iskustvo za pamćenje, a obzirom da je ovo ljeto prošlo poprilično mirno (možeš mislit), krajnje je vrijeme za upustiti se u novu avanturu. Ovaj put u malo drukčijem tonu. 9 dana, 6 država, 3000 kilometara, motor i ja - napisao je Šime u objavi na Instagramu.

Putovanje će ga voditi kroz Srbiju, Bosnu i Hercegovinu, Makedoniju, Grčku, Albaniju i Crnu Goru na Balkan moto rallyju.

- Položio sam prije dva tjedna... tako da imam pet sati iskustva na motoru - našalio se.

Publika ima podijeljene reakcije na njegov plan.

'Položio prije 2 tjedna i ideš na toliki put?', 'Super Šime, idealno za tebe- to ćemo svakako pratiti!', 'Ne znam hoćeš li to moći...', 'Sretno, pametno, oprezno', bili su neki od komentara

Maja Šuput i Šime Elez druže se već par tjedana diljem Dalmacije. Bili su na jahti zajedno, on je često u publici na njezinim koncertima, idu zajedno na večere...

On na svoje putovanje kreće 22. kolovoza te se vraća tjedan dana kasnije.

