Šime Elez se oglasio o zgodnoj plavuši: 'Nije ljubav u pitanju'

Nakon šuškanja da ponovno ljubi, Šime Elez, kojeg je javnost upoznala u showu 'Gospodin Savršeni' prošle godine, oglasio se na svom Instagramu. Demantirao je da se radi o novoj romansi te objasnio da je riječ o novoj kampanji za jednu zlatarnicu.

- Uslikani smo na samo jednoj lokaciji, u ostatku grada nas nitko nije vidio? Statično se držimo za ruke dok čekamo snimateljevo 'krenite', što je dio scenarija - napisao je na Instagram Storyju te dodao: 'Izgleda da ipak nije ljubav u pitanju. Žao mi je'.

Foto: čitatelj/24sata

Podsjetimo, čitateljica 24sata je zatekla Eleza s djevojkom u šetnji Splitom prije par dana. Ispričala nam je da su se držali za ruke. Oko svega se zatim oglasio i Šime.

- Da, ujutro sam s divnom djevojkom šetao Splitom. A onda sam spavao popodne i kad sam se probudio mislio sam da je sve to bio san. Ali onda sam vidio slike na portalima i shvatio sam da se to ipak dogodilo. Ipak se dogodila ta divna šetnja sa zgodnom plavušom. Meni je svaki dan ne novi dan, nego novi život - rekao je Elez za Net.hr.

Podsjetimo, 'Gospodin Savršeni' je ranije bio u vezi s Majom Šuput, no krajem svibnja je pjevačica potvrdila da je toj priči došao kraj.

Foto: Instagram

- Moram priznati da ne znam je li popratio nastup jer već neko vrijeme svatko živi svoju realnost. Znate kako je, svaka priča ima svoj početak i kraj, a mi smo se već neko vrijeme približili ovom drugom dijelu - rekla je kroz smijeh.