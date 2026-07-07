Nova ljubav nakon Maje Šuput? Šime Elez progovorio je o šetnji s atraktivnom plavušom!

Da, ujutro sam s divnom djevojkom šetao Splitom. A onda sam spavao popodne i kad sam se probudio mislio sam da je sve to bio san. Ali onda sam vidio slike na portalima i shvatio sam da se to ipak dogodilo. Ipak se dogodila ta divna šetnja sa zgodnom plavušom. Meni je svaki dan ne novi dan, nego novi život, rekao je Šime Elez za Net.hr.

Djevojku koju je Šime opisao kao 'zgodnu plavušu' naša je čitateljica u utorak zatekla s njim u šetnji Splitom. Ispričala nam je da su se držali za ruke te da je riječ o poznatoj splitskoj influencerici i diplomiranoj arhitektici Klari Čerini.

Foto: čitatelj/24sata

Romantični prizor iz Splita stigao je u zanimljivom trenutku. Šime je donedavno ljubavne kadrove dijelio s Majom Šuput. Njihova se veza pratila u stopu, no krajem svibnja pjevačica je potvrdila da je toj priči došao kraj.

- Moram priznati da ne znam je li popratio nastup jer već neko vrijeme svatko živi svoju realnost. Znate kako je, svaka priča ima svoj početak i kraj, a mi smo se već neko vrijeme približili ovom drugom dijelu. Evo, iskrena sućut medijima i portalima koji su ostali bez dnevne doze showbiz novosti - rekla je kroz smijeh.

Foto: Instagram

Šime se potom kratko oglasio za Net.hr.

- Maja i ja privatne trenutke nismo dijelili s javnosti. Prekid je naša privatna stvar i tako će ostati - poručio je.