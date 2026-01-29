Čini mi se da su se momci super snašli, a cure su već zagrizle, pa ako je suditi po prvoj epizodi, čeka nas uzbudljiva sezona, rekao je Šime Elez, prošlogodišnji Savršeni
Šime komentirao novu sezonu showa Gospodin Savršeni: Cure su borbene, neće faliti drame
Prošlogodišnji Gospodin Savršeni, Šime Elez (27) je komentirao novu sezonu showa koja ga je proslavila. Ovog je tjedna krenula na Voyo, a on je podijelio dojmove o kandidatima i atmosferi u showu.
- Sviđa mi se kako izgleda, odmah na prvu se osjete i napetost i emocija. Čini mi se da su se momci super snašli, a cure su već zagrizle, pa ako je suditi po prvoj epizodi, čeka nas uzbudljiva sezona - rekao je Šime za Net.hr.
Tom se prilikom prisjetio svog sudjelovanja u Gospodinu Savršenom i trenutku kada se prvi put ugledao na televiziji.
- Prva reakcija mi je bila: Ajme, ne mogu se gledati - nasmijao se pa dodao kako se s vremenom navikao. Dotaknuo se i odnosa između djevojaka.
Čini mi se kako je pred gledateljima napeta sezona.
- Rano je reći, ali čini mi se da su cure ove sezone borbenijih karaktera. Mislim da neće faliti drame - poručio je bivši Gospodin Savršeni.
