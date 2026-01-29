Obavijesti

OSVRNUO SE

Šime komentirao novu sezonu showa Gospodin Savršeni: Cure su borbene, neće faliti drame

Piše Stela Kovačević,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: rtl

Čini mi se da su se momci super snašli, a cure su već zagrizle, pa ako je suditi po prvoj epizodi, čeka nas uzbudljiva sezona, rekao je Šime Elez, prošlogodišnji Savršeni

Prošlogodišnji Gospodin Savršeni, Šime Elez (27) je komentirao novu sezonu showa koja ga je proslavila. Ovog je tjedna krenula na Voyo, a on je podijelio dojmove o kandidatima i atmosferi u showu.

- Sviđa mi se kako izgleda, odmah na prvu se osjete i napetost i emocija. Čini mi se da su se momci super snašli, a cure su već zagrizle, pa ako je suditi po prvoj epizodi, čeka nas uzbudljiva sezona - rekao je Šime za Net.hr.

Foto: Instagram

Tom se prilikom prisjetio svog sudjelovanja u Gospodinu Savršenom i trenutku kada se prvi put ugledao na televiziji.

PRISJETIO SE PUTOVANJA Umorila ga avantura s Majom? Šime je objavio fotke s Balija
Umorila ga avantura s Majom? Šime je objavio fotke s Balija

- Prva reakcija mi je bila: Ajme, ne mogu se gledati - nasmijao se pa dodao kako se s vremenom navikao. Dotaknuo se i odnosa između djevojaka.

Čini mi se kako je pred gledateljima napeta sezona.

Foto: Instagram

- Rano je reći, ali čini mi se da su cure ove sezone borbenijih karaktera. Mislim da neće faliti drame - poručio je bivši Gospodin Savršeni.

