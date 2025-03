Šime poveo Vanju na posljednji spoj, a Miloš Maidu: 'Mislim da me poštuje, siguran sam u nju'

Uzbuđene što su u finalu, Vanju, Maidu, Barbaru i Marinelu čekalo je pismo - svaku od njih očekivao je spoj sa Šimom i Milošem, a danas idu Vanja i Maida. Šime iznenađuje Vanju vožnjom helikopterom do obližnjeg otoka, koji Vanja naziva otok ljubavi. „Rekao bih da smo nas dvoje na dobrome putu“, priznao je Šime dok je Vanja zadivljeno gledala u njega i krajolik.

„Svaki trenutak je sve bolji, sve smo povezaniji i zato nam je i sve opuštenije, lakše, romantičnije i bolje… I bit će još bolje!“ rekla je.

Miloš je nasmijan dočekao Maidu, ukrcali su se na jahtu i plovili prema otoku. Isprva suzdržana, opušta se u njegovu zagrljaju, razmišljajući o tome kako su ih izazovi dodatno zbližili.

Foto: RTL

„Sve je bilo nekako baš kao u snu, baš je bilo bajkovito i odmah sam se počela vraćati u tu svoju energiju i meni se vidio osmijeh na licu odmah, vrlo brzo sam zaboravila na sve svoje brige“, priznala je Maida.

U vili Barbara se otvara i priznaje koliko je emotivno sazrela te shvaća kako je, unatoč početnoj suzdržanosti, razvila snažnu povezanost s Milošem.

„On ima to nešto što se meni sviđa. Ima taj šarm, pojavu, nije nametljiv - uravnotežen je nekako. Svjestan je sebe, a takva sam i ja i to mi se sviđa i mislim da bismo zajedno odlično izgledali i funkcionirali“, rekla je.

Foto: RTL

Šime je ispitivao Vanju kako se osjećala kad je dobila prvu ružu i je li se mogla zamisliti u finalu, a ona mu je priznala da je kod njih sve išlo spontano. Vanja jako voli kod Šime što se zaštitnički ponaša, voli se šaliti, ali najbitnije joj je što vjeruju jedno drugome.

„Prema Vanji gajim velike, velike simpatije. Nadam se da je obostrano, a čini mi se da je“, smješkajući se rekao je Šime da bi potom uživali u nježnostima vozeći se gliserom. Uslijedilo je još jedno iznenađenje, zajedno su ronili! „Mogli bismo svašta u budućnosti, ovo je samo predigra“, rekla je Vanja.

Foto: RTL

U međuvremenu Marinela priznaje da su je vlastiti zidovi dugo držali na distanci iako duboko u sebi žudi za ljubavlju.

„Mislim da sam Šimina izabranica, odnosno, nadam se tome. Ja nas dvoje baš vidim skupa, sumnjam da Vanja i Šime mogu nadmašiti tu našu povezanost tako da raširenih ruku čekam svoju ljubav“, rekla je Marinela, a i Barbara je priznala da bi bila jako sretna da Miloš odabere nju. „Bili bismo savršen par“, rekla je uvjerena da bi sve mogli raditi skupa i nadograđivati se.

Maida i Miloš također su se prisjećali kako je sve počelo među njima, spojeva i lijepih trenutaka te su zaključili da su već nakon prvog spoja znali da su jedno za drugo.

„Bilo mi je uvijek lakše kad bih otišla na spoj s njim, to bi mi dalo snagu da izdržim neki naredni period, onako, da se smirim, ali kad se to nije događalo, nastajale bi neke sumnje u mojoj glavi. Ali definitivno je pomoglo njegovo ponašanje i to što je svaki put pokušao da održi tu našu povezanost“, priznala je Maida.

Foto: RTL

„Mislim da me poštuje, ja sam nekako siguran u nju, ali opet, i za to je potrebno vrijeme, ali dobra je početna točka i lijepo nam je sad“, rekao je Miloš dok je Maida priznala kako su mnogi u kući govorili kako njih dvoje ne djeluju baš kao najbolji par jer su jako različiti.

„Da, imamo jako puno različitosti; i stavova, i razlika u ponašanju, i karakteru, ali isto tako mislim da se savršeno nadopunjujemo, ti naši karakteri savršeno plešu zajedno“, objasnila je.

Foto: RTL

I dok su uživali na moru uz zalazak sunca, Šime je pričao kako se tijekom razvoja njihova odnosa sve nekako posložilo, a Vanja je iskreno rekla: „Iskreno, sad mogu reći da se polako zaljubljujem i ako bude posljednja ruža, to će biti vrhunac i tad ću reći - sad sam zaljubljena“, rekla je Vanja.

Marinela i Barbara o vili su pričale o tome kako bi bilo da su pobjednice i kako bi izgledale njihove veze sa Šimom i Milošem. Marinela i dalje ne može zamisliti Šimu s Vanjom, ne može ih spojiti skupa, a složila se s Barbarom da tako vidi i Maidu i Miloša.

„Kako čovjek koji ne konzumira ni kap alkohola, koji samo trenira, koji je, ono, voda, zdrav život, maneken… kako će to funkcionirati?!“ čudila se Barbara pitajući se u šali fali li možda Milošu techno partyja. Zaključile su kako bi baš bilo lijepo da one budu pobjednice i izlaze učetvero i druže se.

Foto: RTL

Šime i Vanja su se na u romantičnoj večeri prisjećali svog putovanja, komentirali kako su baš uvijek bili opušteni kad su zajedno. „Osjećam mir s tobom - mogu biti svoj, znam da i ti možeš biti potpuno svoja preda mnom“, otkrio joj je Šime zašto mu se toliko sviđa. Noć su zaključili noć poljupcem - i zajedničkim noćenjem.

Slično tome, Miloš je želio doznati li ispunio Maidina očekivanja i sve što je prolazila tijekom showa prije nego što ju je pozvao da ostane preko noći.

„Zaista sam želio da se taj trenutak dogodi, da imamo to vrijeme za sebe, sretan sam što imamo priliku za to“, rekao je Miloš, a Maida dodala: „Mislim da poslije ovoga dana više nikad ništa neće biti isto“, rekla je Maida, ne zaboravljajući da Barbara sutra ide s njim na spoj. Ipak, zaključila je da će s osmijehom ispratiti taj njihov spoj.

„I da ću u finale ući s osmijehom na licu i s nekom totalno laganom energijom, mislim da će baš biti lagano“, samouvjereno je rekla Maida.

Foto: RTL

Sljedeće jutro Barbara i Marinela sumnjaju da su noćenja zaista bila dio spojeva i bore se s osjećajem nesigurnosti zbog vremena koje im je ostalo za spoj.

„Mislim da se Barbara zaljubila u Miloša i da će joj srce puknuti ako ne bude ta“, rekla je Marinela. Došla je Vanja i otkrila samo neke detalje o svojoj noći sa Šimom, a Maida ih je zadirkivala, znajući točno kako se osjećaju.

„Naravno da mi nije lagano sad to gledati, a ja moram ići s tom osobom na spoj“, iskreno je rekla Barbara dok je Marinela otkrila da je u njoj proradio pozitivan inat i da u potpunosti vjeruje u svoj odnos sa Šimom.

Foto: RTL

Kasnije su Marinela i Barbara krenuli na spojeve. Šime je odveo Marinelu u vilu, gdje se napokon pokazuje u pravom svjetlu. Iznenađuje je parfemom koji je odabrao, što ju je jako dirnulo. Miloš u to vrijeme, još uvijek razmišljajući o Maidi, odvodi Barbaru u spa centar, nadajući tako bolje razumjeti vlastite osjećaje. „Kako god mu srce kaže, tako neka bude“, zaključila je Barbara.