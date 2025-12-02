Obavijesti

Simon Cowell o posljednjem susretu s Liamom Payneom: I dalje me muči jedno pitanje...

Simon Cowell o posljednjem susretu s Liamom Payneom: I dalje me muči jedno pitanje...
Simon Cowell emotivno je opisao šok i tugu koju je osjetio kad je doznao vijest o smrti Liama Paynea, prisjećajući se njihova posljednjeg susreta

Simon Cowell emotivno se prisjetio trenutka kada je doznao za smrt Liama Paynea, bivšeg člana grupe One Direction. Tvorac i dugogodišnji sudac formata The X Factora, emisije u kojoj je bend i nastao, otkrio je koliko ga je vijest potresla te opisao šok, tugu i potrebu da odmah stupi u kontakt s Liamovom obitelji.

U razgovoru u podcastu The Interview u produkciji The New York Timesa, Cowell je otkrio da ga je vijest duboko pogodila i vratila u dane osobnog gubitka.

- Netko s kim sam blisko radio ušao je u sobu i odmah sam, po njezinu izrazu lica, znao da nešto nije u redu. Kad mi je rekla… Bio je to šok. Teško je opisati taj osjećaj - prisjetio se Cowell.

Istaknuo je kako mu je u tim trenucima bilo najvažnije čuti se s Liamovim roditeljima.

- Kao roditelj, samo sam htio razgovarati s njegovom mamom i tatom. Poznavao sam ih i želio sam im pružiti ruku. Bilo je strašno - rekao je.

Cowell je naveo i da je posljednji put s Payneom razgovarao godinu dana prije tragične vijesti, i to u istoj prostoriji u kojoj je doznao za nju.

- Izgledao je odlično, vježbao je, pričali smo o njegovu sinu i o životu izvan glazbe. Samo smo se družili kao prijatelji - rekao je Cowell, dodajući kako se često pita je li mogao učiniti više.

U emotivnoj objavi posvećenoj Payneu, Cowell je napisao riječi pune tuge i poštovanja.

- Liam, potpuno sam shrvan. Slomljen. Osjećam se prazno. Želim da znaš koliko te poštujem i koliko ljubavi osjećam prema tebi. Imao si vremena za svakoga i nikada nisi zaboravio fanove. Govorio si s ponosom o tome kako ti je biti otac, a kad si prošle godine došao k meni, samo smo se prisjećali lijepih vremena - napisao je Simon.

 Podsjetimo, Liam Payne preminuo je 16. listopada 2024. u Buenos Airesu, a imao je samo 31 godinu.

